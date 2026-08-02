$!México ‘es amigo de todo el mundo’: Sheinbaum responde a publicación de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este domingo que México “es amigo de todo el mundo”. Su declaración surgió en respuesta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió un artículo de opinión que critica la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, sentenció la mandataria al ser cuestionada sobre la publicación durante su gira de trabajo en Oaxaca.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Truth Social una columna del comentarista Bill O’Reilly, titulada ‘Mexico’s Problem’ (El problema de México).

En el texto, publicado originalmente en marzo, O’Reilly dijo que México no es amigo de Estados Unidos y vinculó supuestos actos de corrupción gubernamental con la ola de asesinatos y el narcotráfico.

El comentarista también cuestionó a Sheinbaum por impedir el ingreso de autoridades estadounidenses para operar en territorio nacional. Además, la publicación reprochó la postura de México de señalar a Estados Unidos por el tráfico de armas y el consumo de narcóticos.