$!México ‘es amigo de todo el mundo’: Sheinbaum responde a publicación de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este domingo que México “es amigo de todo el mundo”. Su declaración surgió en respuesta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió un artículo de opinión que critica la estrategia de seguridad del gobierno mexicano.
“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, sentenció la mandataria al ser cuestionada sobre la publicación durante su gira de trabajo en Oaxaca.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Truth Social una columna del comentarista Bill O’Reilly, titulada ‘Mexico’s Problem’ (El problema de México).
En el texto, publicado originalmente en marzo, O’Reilly dijo que México no es amigo de Estados Unidos y vinculó supuestos actos de corrupción gubernamental con la ola de asesinatos y el narcotráfico.
El comentarista también cuestionó a Sheinbaum por impedir el ingreso de autoridades estadounidenses para operar en territorio nacional. Además, la publicación reprochó la postura de México de señalar a Estados Unidos por el tráfico de armas y el consumo de narcóticos.
Senadores de Morena respaldan a Sheinbaum
En respaldo a la mandataria, el grupo parlamentario de Morena en el Senado emitió un posicionamiento dirigido al comentarista Bill O’Reilly. En la misiva, los legisladores calificaron los señalamientos del comentarista como una “lectura simplista y arrogante”.
Los senadores del partido guinda rechazaron que la administración mexicana actúe con “complacencia” o “debilidad” frente al crimen organizado. Los senadores argumentaron que esta visión reflejaría una “ignorancia sobre la geopolítica del narcotráfico”, subrayando que los cárteles son redes transnacionales impulsadas por el mercado de consumo de sustancias ilegales más grande del mundo, ubicado en Estados Unidos.
En este sentido, los legisladores exigieron “honestidad intelectual” ante la problemática, recordando que la violencia en México se alimenta del flujo ilícito de armas de alto poder, el cual es facilitado por la permisividad de la industria armamentista estadounidense, así como por el lavado de dinero que termina en sus instituciones financieras. Asimismo, reprobaron los llamados a intervenciones militares unilaterales, señalando que estas violan el derecho internacional.
Para finalizar, defendieron la estrategia de seguridad del Estado mexicano, destacando que combina inteligencia operativa, coordinación institucional y atención a las causas sociales. Advirtieron que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo entre países soberanos y socios comerciales al rechazar cualquier intento de “subordinación colonial” a los dictados de opinadores mediáticos. Aunque reiteraron su disposición a la cooperación en materia de seguridad, sentenciaron que serán “absolutamente intransigentes ante la falta de respeto a nuestra soberanía”.