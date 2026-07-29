México es cliente principal de EU: Ebrard responde a Trump sobre T-MEC

En medio de las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la integración comercial bilateral luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizara la relevancia del acuerdo para su país.

El martes, en una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el republicano aseguró que Estados Unidos no necesita a sus vecinos del norte y del sur, y se mostró desinteresado en la actualización del pacto trilateral. “La cuestión es que México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos, no para nosotros”, aseveró Trump.

Cuestionado al respecto, Ebrard contrastó las declaraciones señalando el peso económico de México para Estados Unidos.

En ese sentido, Ebrard enfatizó que México es el “cliente número uno” de Estados Unidos, argumentando que las compras mexicanas superan a las de China, Alemania y Japón juntas.

Asimismo, hizo énfasis en el estado actual de las negociaciones y el trabajo conjunto con el gobierno estadounidense al destacar la reciente visita a México de su representante comercial, Jamieson Greer.

Detalló que la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió personalmente al funcionario estadounidense, quien conduce de manera directa estas decisiones comerciales.

“Vamos bien”, dice Ebrard

Según Ebrard, las decisiones que se tomaron la semana pasada durante la tercera ronda de negociaciones demuestran que “México tiene el mejor trato”, lo cual se refleja, dijo, en el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

El secretario de Economía también evaluó de manera positiva el panorama actual, pues afirmó que “hoy por hoy vamos bien”. No obstante, advirtió que el gobierno mexicano se mantendrá alerta al desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses.

Este intercambio de posturas se produce a menos de una semana de que ambos países acordaran realizar una cuarta ronda de negociaciones del T-MEC en septiembre.

Durante la tercera ronda previa, Sheinbaum y Greer habían coincidido en la necesidad de fortalecer el comercio regional, impulsar la manufactura norteamericana y evitar el aprovechamiento indebido de las cadenas de suministro por parte de terceros.