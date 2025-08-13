México es el principal destino de los estadounidenses, responde Sheinbaum ante alerta de viaje de EU

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos de riesgo de incidentes de violencia terrorista en 30 de los 32 estados de México, como parte de la actualización de su alerta anual de viaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el País es el principal destino de los turistas estadounidenses.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, destacó que, además, un millón de ciudadanos estadounidenses decidieron vivir en México.

“Ahora usan esta palabra [terrorismo], pues porque así nombraron a los cárteles. Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses, porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos, México”, enfatizó.

Asimismo, la Mandataria nacional añadió que la gente sigue viniendo al País pese a la alerta porque “como México no hay dos”.

El Departamento de Estado, encabezado por Marco Antonio Rubio García, detalló el martes que las entidades mexicanas con el nivel de riesgo más alto (Nivel 4) y a las que la institución pedía a sus nacionales no viajar, eran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, donde solo algunos puntos territoriales eran considerados seguros.

“Tenga más cuidado en México debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro. Resumen del aviso: En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Para más información, consulte los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado de EU”, destacó el DOS en su página web.

“El Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo. Debido a riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del Gobierno estadounidense cuando viajan”.

El DOS reiteró en que los servicios de emergencia son limitados o no están disponibles en zonas remotas o rurales.

“Si se encuentra con un control vial, debe obedecerlo. Huir o ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o incluso la muerte. Consulte el mapa de zonas restringidas”, insistió.

“Restricciones de viaje para empleados del Gobierno de EU (se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que las respeten): No se puede viajar entre ciudades después del anochecer. Debe depender de vehículos despachados desde paradas de taxis reguladas o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y no puede hacer señas a los taxis en la calle. Se debe evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas. No se permite conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México ni el interior de México. Hay algunas excepciones limitadas”.