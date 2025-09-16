México, EU y Canadá abren consulta pública, antes de revisión de T-MEC en 2026

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció un proceso de consulta pública previo a la revisión conjunta del Tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o T-MEC), el 1 de julio de 2026.

“Según lo dispuesto por el Congreso, la USTR solicita comentarios del público sobre el funcionamiento del Tratado. Además, la USTR celebrará una audiencia pública el 17 de noviembre de 2025]. Este proceso de consulta es obligatorio según la legislación estadounidense”, indicó la Oficina del Representante Comercial de EU, en un comunicado.

“El enfoque de los comentarios públicos solicitados incluye, pero no se limita a: Cualquier aspecto del funcionamiento o implementación del T-MEC; Cualquier cuestión relativa al cumplimiento del Acuerdo; Recomendaciones de acciones específicas que el USTR debería proponer antes de la Revisión Conjunta”, detalló la institución del Gobierno estadounidense, cuyo titular es el embajador Jamieson Greer.

“Factores que afectan el clima de inversión en América del Norte y en los territorios de cada Parte, así como la efectividad del T-MEC para promover inversiones que fortalezcan la competitividad, la productividad y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos; y Estrategias para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte, incluyendo el trabajo colaborativo en el marco del Comité de Competitividad y la cooperación en temas relacionados con políticas y prácticas no comerciales de otros países”, agregó la USTR.

“El plazo para presentar comentarios es de 45 días a partir de la publicación del aviso en el registro federal [...] Las solicitudes de comparecencia y los resúmenes de los testimonios deben recibirse dentro de los 45 días posteriores a la publicación del aviso en el Registro Federal”, finalizó la Oficina del Representante Comercial de EU.

La USTR puntualizó que celebraría una audiencia pública en la sala principal de audiencias de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, a las 10:00 horas del 17 de noviembre de 2025, aunque la audiencia podría continuar al siguiente día, de ser necesario.

“Las personas interesadas en participar deberán notificarlo y presentar un resumen del testimonio con antelación [...] cada intervención estará limitada a cinco minutos. El testimonio no debe incluir información empresarial confidencial, ya que la audiencia será pública”, indicó la Oficina del Representante Comercial de EU.

“Las pequeñas empresas (menos de 500 empleados) o las organizaciones que las representan deben identificarse como tales en sus comentarios, por lo que la solicitud para participar en la audiencia y el resumen del testimonio deben presentarse en el expediente Request to Appear at the Hearing on the Operation of the Agreement”, sostuvo la USTR, que también comentó que siete días naturales después del último día de la audiencia pública, sería la “fecha límite para la presentación de comentarios de réplica posteriores a la audiencia”.

La Oficina del Representante Comercial de EU estableció que los documentos en respuesta a este aviso, deberían de ser incluidos en los comentarios escritos, así como las solicitudes de comparecencia y resúmenes de testimonio, por lo cual tendrían que ser presentados a través del portal en línea de la USTR.

En relación con los antecedentes del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos recordó que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020.

En ese momento se dispuso que el tratado terminaría 16 años después de su entrada en vigor, a menos que cada parte confirmara que deseaba continuar el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años.