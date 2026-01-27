México evalúa unirse a la Junta de Paz impulsada por Trump; Sheinbaum dará respuesta esta semana

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su Gobierno recibió una invitación formal del Presidente estadounidense Donald Trump para que México se sume a la llamada Junta de Paz, el nuevo organismo internacional impulsado desde Washington, y adelantó que la administración federal dará una respuesta a la Casa Blanca antes de que termine la semana.

La Mandataria dio a conocer la información durante su conferencia matutina, donde señaló que la respuesta mexicana aún está en evaluación y que la postura de México respecto a Palestina será parte del análisis.

“Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión: México es un País que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces en unos días vamos a dar la respuesta”, dijo.

Y agregó: “Nosotros en el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar, porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos. Por eso en el momento que esté ya la respuesta la haremos saber”.



Más de 20 países se han unido ya al Consejo de la Paz

Más de una veintena de gobiernos han anunciado que se sumarán al organismo impulsado por Trump, mientras que algunas naciones ya han rechazado la invitación y otras siguen sin responder.

La Junta, presidida por Trump, fue inicialmente planteada como un mecanismo para supervisar el alto al fuego en Gaza, pero sus funciones se han ido ampliando.

Los gobiernos que han expresado que se unirán son: Argentina, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam.



Europa marca distancia y Canadá pierde la invitación

En un artículo publicado el pasado 23 de enero, el New York Times detalla que varios aliados europeos de Estados Unidos han rechazado integrarse al organismo.

El diario señala que “varios aliados de Estados Unidos, incluidos algunos países europeos, han declinado” la invitación. En su desglose, indica que Francia, Italia, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido rechazaron unirse.

El medio también recordó que la Casa Blanca retiró la invitación a otro país: “el jueves (22 de enero), revocó la invitación enviada a Canadá después de que el Primer Ministro del país, Mark Carney, instara a los líderes de naciones pequeñas a unirse para resistir la doctrina de ‘Estados Unidos Primero’ de Trump”.



Un nuevo organismo con amplias atribuciones y fuertes cuestionamientos

El reportaje del New York Times describe a la Junta de Paz como un mecanismo que ha despertado “fuerte escepticismo entre algunos aliados de Estados Unidos”, ante la percepción de que Trump busca “crear un rival de las Naciones Unidas que lo coloque a él al mando”.

De acuerdo con el diario, el estatuto del organismo “le otorga un mandato amplio y global” y permitiría que Trump, como presidente del consejo, tenga poder de veto, además de la facultad de emitir “resoluciones u otras directrices” y de nombrar a su propio sucesor. Asimismo, se establece la posibilidad de que los países aporten más de mil millones de dólares a cambio de un asiento permanente.

El NYT también contextualiza que la Junta fue respaldada formalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre, lo que le otorga legitimidad internacional al menos hasta finales de 2027.

Entre los 20 miembros fundadores que participaron en la ceremonia de firma en Davos —según el periódico— están Argentina, Hungría, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.