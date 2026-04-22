México exige a EU aclarar caso de agentes de la CIA en Chihuahua; ‘cualquier relación de seguridad debe pasar por el Gobierno federal’: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envió una carta al Embajador de Estados Unidos para exigir toda la información sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, quienes murieron en un accidente en la entidad.

La Mandataria fue cuestionada sobre el tema durante la conferencia matutina de este miércoles luego de que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, solicitó una reunión con ella para abordar el tema del operativo en su estado y la muerte de dos agentes de la agencia estadounidense

En respuesta, Sheinbaum confirmó que sí hablará con la Mandataria estatal, pero mientras sucede, adelantó que pidió a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que conversaran con ella.

“Siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, expresó.



Cualquier relación con EU debe ‘pasar por el Gobierno federal’

La Mandataria se refirió a la participación de los agentes estadounidenses en Chihuahua como un hecho que no es parte del protocolo de seguridad ni del entendimiento acordado entre ambas naciones, por lo que calificó la intervención de los extranjeros en territorio nacional como un tema de “seguridad nacional y de soberanía”.

“Cualquier relación que haya con el Gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia y particularmente en la materia de seguridad tiene que pasar necesariamente por el Gobierno federal”, sentenció.

Aclaró que no se trata de un asunto político o partidista, sino del cumplimiento de una obligación estipulada en la Constitución que aplica para todos los gobiernos estatales, sin importar el partido del que provengan.

Sheinbaum detalló que el conflicto se originó durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional acudió en apoyo a las autoridades estatales, la Presidenta dijo que la dependencia no estaba enterada de la presencia extranjera.

“Evidentemente la Defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos”, puntualizó.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre reportes de que los agentes presuntamente portaban uniformes de las autoridades chihuahuenses para no ser detectados por el Ejército, la Presidenta señaló que la Secretaría de Seguridad ya está revisando a fondo el caso.

Asimismo, explicó que la Ley de Seguridad Nacional, publicada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, deja muy claro que no puede haber agentes del Gobierno estadounidense operando en campo; la colaboración se limita únicamente al préstamo de equipo especial, siempre a petición del Gobierno de México.

Sheinbaum reiteró que ni la SRE, ni la Sedena, ni la Secretaría de Seguridad fueron informadas de esta intervención.

En este sentido, sentenció que “nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos”.

El fin de semana pasado, autoridades dieron a conocer que dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron en un accidente cuando regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Los integrantes de la embajada “se encontraban haciendo labores de entrenamiento, en el marco del intercambio que se tiene generalmente y en forma normal, con las autoridades norteamericanas”, indicó el Fiscal de Chihuahua.

Un día después, Sheinbaum dijo que su Gobierno “no estaba enterado” de un operativo realizado entre Chihuahua y autoridades de Estados Unidos, por lo que se revisará si estaba autorizado.

Tras esta operación, dos integrantes de la Embajada estadounidense y dos agentes murieron en un accidente.

En tanto, el martes afirmó que el Gobierno federal, así como la Fiscalía General de la República, investigan las circunstancias en torno a la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua y advirtió que se investigará si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional, en caso de confirmarse que participaban en operaciones en territorio mexicano.