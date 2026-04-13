México exige investigación por muerte de connacional en centro de detención del ICE en Luisiana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención migratoria del estado de Luisiana, en EU. El deceso ocurrió el 11 de abril, mientras el connacional permanecía recluido en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield. La causa de muerte permanece bajo investigación.

Según un comunicado de la SRE, la representación consular activó de inmediato los protocolos institucionales establecidos para estos casos y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con los familiares del fallecido para proporcionarles asistencia y acompañamiento legal. La Cancillería indicó que mantiene comunicación activa con las autoridades competentes de EU con el propósito de esclarecer las causas del fallecimiento y las circunstancias previas al deceso.

La SRE advirtió que, en conjunto con la familia y el personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones legales procedentes en el caso. En su pronunciamiento oficial, la dependencia reafirmó su preocupación por la situación en los centros de detención migratoria de EU y exigió medidas inmediatas por parte de las autoridades estadounidenses.

“La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas”, señaló la Cancillería en su comunicado.

Este caso se suma a una serie de fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE que han generado tensión diplomática entre México y Estados Unidos en el contexto del endurecimiento de la política migratoria de la administración encabezada por Donald Trump. Entre los casos previos se encuentra el de Royer Pérez-Jiménez, joven originario de Chiapas cuyo cuerpo fue repatriado a su entidad de origen tras morir también en instalaciones del ICE en territorio estadounidense.