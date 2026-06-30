México formalizó su propuesta para ampliar 16 años el T-MEC; espera respuesta de EU: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ya presentó su postura oficial para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe vigente por 16 años más y afirmó que el País llega con optimismo a la reunión trilateral de este miércoles, al considerar que el acuerdo beneficia a las tres naciones.

Durante su conferencia matutina de este martes señaló además que la decisión sobre la ampliación depende del gobierno de Estados Unidos y explicó que, si no se aprueba, el propio tratado prevé un proceso de revisión que no implica su terminación inmediata.

Sobre la reunión de mañana miércoles, la mandataria detalló que se tratará de una reunión virtual entre el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; Dominic LeBlanc, Mde Asuntos Intergubernamentales de Canadá; y Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

Indicó que, una vez concluido el encuentro, se buscará emitir un comunicado conjunto y, de no lograrse, cada país difundirá su propia posición.

Agregó que el jueves invitó a Ebrard a la conferencia matutina para informar sobre los resultados de la reunión.

Sheinbaum explicó que el propio T-MEC contempla distintas alternativas para su continuidad y que una de ellas es ampliar su vigencia por otros 16 años.

Precisó que México ya formalizó esa postura, que Canadá hizo lo propio y que ahora ambos países esperan la respuesta de Estados Unidos.

“Yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá y ahora estamos esperando la respuesta de Estados Unidos”, dijo.

Explicó que, si no se alcanza un acuerdo para extender la vigencia del tratado, comenzará un proceso formal de revisión previsto en el propio acuerdo comercial.

Indicó que durante esa etapa podrán analizarse posibles adecuaciones y que, en caso de plantearse modificaciones de mayor alcance, estas tendrían que ser aprobadas por los congresos de los tres países.

También informó que entre el 16 y el 20 de julio, en una fecha aún por definirse, una delegación del gobierno de Estados Unidos acudirá a México para continuar las reuniones con el equipo del Secretario Marcelo Ebrard como parte del proceso de revisión.

Al ser consultada sobre las estrategias del gobierno mexicano ante la posibilidad de revisiones periódicas, la Presidenta respondió que esperarán al resultado de la reunión de este miércoles antes de detallar los siguientes pasos, por lo que será hasta el jueves cuando se informe con mayor amplitud sobre el procedimiento.

La Mandataria sostuvo que el tratado representa beneficios para México, Canadá y Estados Unidos, y señaló que las negociaciones han registrado avances en diversos temas.

“A los tres países nos conviene el tratado. A los tres países, a Canadá, a México y, por supuesto, también Estados Unidos”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que el precio de los automóviles en Estados Unidos ha aumentado más de 30 por ciento y atribuyó ese incremento, entre otros factores, a los aranceles aplicados actualmente a México y Canadá en la industria automotriz, así como a las medidas relacionadas con el acero y el aluminio mediante mecanismos distintos al T-MEC.

Sobre la relación con Canadá, recordó la visita del Primer Ministro Mark Carney a México y señaló que existe comunicación entre ambos gobiernos, además de avances en comercio e inversiones.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno mexicano mantiene una expectativa favorable de cara al encuentro trilateral y confió en que exista voluntad para dar continuidad al tratado.

“Hay optimismo en el sentido de que todos los equipos queremos que continúe el tratado. Ahora hay una posición, como todos sabemos, del Gobierno de Estados Unidos, que depende del Gobierno de Estados Unidos y no de ninguna otra cosa”, expresó.

Añadió que la política comercial impulsada por el Presidente Donald Trump, orientada al aumento de aranceles, ha marcado la relación comercial desde el inicio de su administración, aunque aseguró que las conversaciones sostenidas con Estados Unidos se han concentrado exclusivamente en temas de comercio.

La Presidenta sostuvo que el Gobierno mexicano ha realizado todas las gestiones necesarias para esta etapa del proceso y reiteró que la decisión sobre la ampliación del T-MEC corresponde al gobierno estadounidense.

No obstante, subrayó que una negativa a extender su vigencia por 16 años no significaría el fin del acuerdo comercial.

“Ya depende mucho de la posición del Gobierno de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana. Si el posicionamiento es que no se renueva por 16 años, son 10 años y en todo caso después se verá si hay revisiones y cada cuánto”, dijo.

Respecto a la relación con el Presidente Trump, Sheinbaum afirmó que ambos gobiernos mantienen comunicación constante y señaló que, por el momento, no está prevista una llamada telefónica con motivo de la reunión de este miércoles.

Indicó que el diálogo también se mantiene de forma permanente entre la Secretaría de Economía y sus contrapartes estadounidenses.

“Hay una buena relación con el presidente Trump y hay mucha comunicación de la Secretaría de Economía con su contraparte o sus contrapartes porque son dos secretarías”, afirmó.