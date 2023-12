La Secretaría de Economía Federal mexicana informó que detuvo una solicitud de arbitraje internacional contra el Gobierno de México, interpuesta en materia de energías renovables, por los fondos de inversión canadienses Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) y CDP Groupe Infrastructures.

Los reclamos fueron registrados el 15 de diciembre de 2023, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, invocando el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

La Secretaría de Economía (SE) Federal mexicano informó, en un comunicado, respecto al acuerdo alcanzado para “buscar una solución satisfactoria sin necesidad de tener que utilizar el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado”, conforme al TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

La institución -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez- agregó que el reclamo fue presentado originalmente por los dos fondos canadienses, el 27 de noviembre de 2023, “por cuenta propia y en representación de ciertas empresas constituidas en México”, cuya identidad no detalla, y no fue registrado hasta mediados del presente mes.

Según el CIADI, la demanda se refería a los sectores de “energía eléctrica y otras energías”, e iba dirigida contra la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, de la SE mexicana.

“La Secretaría de Economía reitera su compromiso con el diálogo entre las empresas para encontrar una solución dentro de los establecido en el Tratado”, concluyó la SE Federal mexicana, en su comunicado.

En 2015, después de la reforma energética, cuando un consorcio conformado por inversionistas mexicanos, agrupados por CKD Infraestructura México acordaron la creación de un proyecto de coinversión conjunta para proyectos de infraestructura en el país, con una inversión conjunta, con CPD, por más de 34 mil millones de dólares.

“Invertimos de manera constructiva para generar retornos sostenibles a largo plazo. Como grupo de inversión global que gestiona fondos para planes públicos de pensiones y seguros, trabajamos junto con nuestros socios para crear empresas que impulsen el rendimiento y el progreso”, describió el fondo, en su momento.

“Estamos activos en los principales mercados financieros, capital privado, infraestructura, bienes raíces y deuda privada. Los activos netos de CDPQ ascendieron a 424 mil millones de dólares canadienses”, agregó CKD Infraestructura México.

AMLO SE REÚNE CON EMPRESAS CANADIENSES Y “RESUELVE” INCONFORMIDADES CON POLÍTICA ENERGÉTICA MEXICANA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 19 de enero de 2023, que tras la petición de la reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con representantes de cuatro empresas canadienses y que lograron resolver todos los problemas que presentaron dichas compañías, inconformes con la política energética mexicana.

Un funcionario familiarizado con el asunto reveló entonces a agencias internacionales, que las empresas en cuestión habrían sido el fondo de pensiones La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), ATCO Ltd ACOx.To, Northland Power y Canadian Solar Inc CSIQ.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO insistió en que su Gobierno siempre buscará la conciliación mediante el diálogo.

“Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos, y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas, sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico, y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación”, explicó.

“Les decía a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos problemas sólo en dos, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia. Ya lo estamos atendiendo, pero solamente dos”, afirmó.