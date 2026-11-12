México ha enviado 22 cartas a EU por muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Ante los 18 decesos de mexicanos que se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos, el gobierno mexicano ha enviado 22 cartas a autoridades estadounidenses; hasta el momento se han recibido 11 respuestas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En un comunicado, la Cancillería detalló que, de las 22 cartas, 8 fueron enviadas a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado.

“Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, indicó la SRE.



Comunicación con fiscales de EU por muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Agregó que, la Embajada de México en Estados Unidos ha estado en comunicación varias veces con los fiscales de los condados de Harris y Webb, en Texas, y de Ventura, en California, para conocer el avance de las investigaciones y ofrecer la colaboración de México.

Sobre el caso del mexicano herido en Houston, la Fiscalía del Condado de Harris dio a conocer la acusación formal que un gran jurado emitió contra el agente de ICE involucrado. La SRE dará seguimiento puntual al proceso judicial, con pleno respeto a las autoridades judiciales competentes.



Acompañamiento legal a familias de mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE

La Cancillería detalló que la red consular acompaña a las familias en las decisiones que tomen sobre acciones legales. Explicó que de los 18 casos de personas fallecidas:

- Cuatro cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE).

- Siete cuentan con representación privada.

- En dos casos, las familias siguen buscando representación legal, con acompañamiento consular.

- Cinco familias optaron por no emprender acciones legales.

Las familias han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y uno con representación privada. En los demás, las familias preparan las acciones que correspondan con sus representantes legales.