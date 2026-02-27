México insiste a EU entregar información completa sobre la captura de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de Estados Unidos asegura haber entregado toda la información disponible respecto a la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024 en territorio estadounidense; sin embargo, el Gobierno de México considera que los datos proporcionados son insuficientes y continuará exigiendo mayores detalles sobre el operativo.

Sheinbaum Pardo realizó estas declaraciones durante la visita a Sinaloa este viernes, entidad donde persiste la confrontación entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, disputa interna del Cártel de Sinaloa que las autoridades federales han señalado como consecuencia directa de la captura del líder criminal.

“Ellos dicen que ya enviaron toda la información que tienen. Creemos que no, y seguimos insistiendo. Entonces, se toca, pues, en las distintas reuniones”, declaró Sheinbaum Pardo ante los cuestionamientos de la prensa.

Precisó que el asunto ha sido planteado de manera reiterada en reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya obtenido la información que México considera necesaria para conocer con exactitud las circunstancias del traslado y la operación que derivó en la detención de Zambada García.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Estados Unidos entregue datos adicionales, la Presidenta de la República respondió que esa es la idea, de que se conozca con más detalle.

Respecto a si el Gobierno mexicano cuenta con una investigación propia sobre los hechos, Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República ya realizó sus propias indagatorias.

”La Fiscalía General de la República en su momento hizo la investigación, y en todo caso ellos tienen que informarlo”, señaló.

La detención de “El Mayo” en suelo estadounidense desencadenó una pugna entre los grupos “Los Chapitos” y “Los Mayitos” al interior del Cártel de Sinaloa, que ha generado episodios de violencia en la entidad.

Desde entonces, el Gobierno mexicano ha demandado a las autoridades de Estados Unidos una explicación detallada sobre las condiciones en que se ejecutó la operación que resultó en la captura del líder criminal, sin que dicha solicitud haya sido satisfecha plenamente hasta la fecha.