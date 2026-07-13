México interpondrá denuncia contra ICE por muerte de connacionales en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales, por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el más reciente registrado en Houston.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que el Canciller Roberto Velasco se comunicó previamente con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para notificarle la preocupación del Gobierno de México respecto a presuntas violaciones a los derechos humanos de mexicanos en centros de detención, así como sobre tres connacionales que han muerto en operativos del ICE.

“Se comunicó el Canciller Roberto Velasco con el Embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos”, declaró.

Indicó que la investigación por la muerte del connacional en Houston está a cargo de la Alcaldía de esa ciudad, y que entendió que el propio Gobierno de Estados Unidos también realiza pesquisas al respecto.

La semana previa, Velasco había adelantado que la SRE interpondría denuncias penales en Estados Unidos contra elementos del ICE por las muertes de mexicanos, y explicó que la Presidenta Sheinbaum Pardo le instruyó tomar acciones legales ante las fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los partidos políticos y a la sociedad mexicana a mostrarse solidarios con los connacionales en Estados Unidos ante las muertes atribuidas al ICE.

“Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos, no creo que a nadie le parezca bien esta situación”, expresó.

Asimismo, exhortó al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente a que todas las fuerzas políticas, sin excepción, soliciten información y expresen su rechazo a la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos.

El caso se suma a otro hecho reportado este lunes en Biddeford, Maine, donde una persona murió en un tiroteo en el que estuvo involucrado el ICE, según denunció el Presidente de la Cámara de Representantes de ese estado, Ryan Fecteau.

“Una persona murió. ICE estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública ya se encuentran en el lugar para recabar información y esperamos que el FBI también investigue”, señaló Fecteau en una publicación en Facebook, en la que agregó que compartiría actualizaciones conforme las recibiera.

El incidente en Maine ocurrió pocos días después de que un agente federal de inmigración matara a tiros a un inmigrante mexicano en Houston, hecho que desencadenó protestas masivas y exigencias de transparencia y rendición de cuentas tanto en Estados Unidos como en México.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el ICE no habían emitido comentarios sobre el caso de Maine hasta el momento del cierre de esta nota.