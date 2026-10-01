México: Las mujeres que buscan a personas desaparecidas enfrentan violencia extrema

Las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México continúan enfrentando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, han terminado en su propia desaparición o asesinato, advirtieron este miércoles expertos independientes en derechos humanos*.

“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, señalaron, al instar a las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales de protección de las personas defensoras de derechos humanos.



Una serie de ataques en Sinaloa

Los expertos destacaron varios casos recientes en el estado de Sinaloa. El 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas.

Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores.

Tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.

El colectivo ya había sufrido otros ataques. En febrero de este año, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio en Mazatlán. Los Expertos habían expresado previamente al Gobierno mexicano su preocupación por su asesinato y por las amenazas y agresiones contra integrantes de la organización.

Además, señalaron que esta violencia se produce en un contexto de “impunidad casi total”, que favorece la actuación de los responsables.



La búsqueda no puede recaer sobre las familias

Para los expertos, la participación de las familias en la búsqueda constituye una parte fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, subrayaron que la responsabilidad principal corresponde al Estado.

“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas también ha señalado anteriormente que las iniciativas de familiares y representantes continúan siendo cruciales para que muchas búsquedas e investigaciones avancen en México.

Los expertos recordaron además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección hacia quienes defienden los derechos humanos y ha advertido de los riesgos específicos que enfrentan en México las mujeres que luchan contra la impunidad.

“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público”, indicaron.

Por ello, llamaron al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar estos ataques con la debida diligencia.



Reconocimiento internacional a las buscadoras

La advertencia llega después de que la Asamblea General de la ONU aprobara la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una decisión que los expertos acogieron con satisfacción.

Los especialistas destacaron el reconocimiento internacional a “la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo” de estas mujeres, pero señalaron que ese respaldo debe ir acompañado de protección efectiva dentro de México.

Finalmente, instaron al país a reconocer públicamente la importancia de su labor y a garantizar que puedan participar de manera segura en los procesos de búsqueda e investigación, sin que recaiga sobre ellas una responsabilidad que corresponde a las autoridades.



*Las personas expertas:

- Andrea Bolaños Vargas, Relatora Especial sobre la situacion de las personsa de derechos humanos

- Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

- Grażyna Baranowska (Presidenta-Relatora), Gabriella Citroni, Aua Baldé, Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

- Claudia Flores (Chair), Ivana Krstić (Vice-Chair), Dorothy Estrada-Tanck, Haina Lu, and Laura Nyirinkindi, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.