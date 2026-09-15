$!‘México libre, independiente y soberano’: Sheinbaum da segundo Grito de Independencia

Con arengas dedicadas a personajes poco conocidos de la histórica, a los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum rindió su segundo Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX frente a casi 200 mil personas. En sus arengas, también hizo referencia al “México libre, independiente y soberano”, a la democracia, libertad, igualdad, justicia y “a la dignidad del pueblo de México”. Entre los héroes y heroínas fueron nombrados Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra y Guadalupe Victoria. Y por primera vez se incluyó a Antonia Nava, conocida como “la Generala”.







Se trató de la segunda ocasión en que Sheinbaum encabece la ceremonia como presidenta de México. En 2025 se convirtió en la primera mujer en hacerlo. Después de las arengas hubo un espectáculo de fuegos pirotécnicos con música. En días previos, la presidenta ya había adelantado que la ceremonia tendría una modificación en las arengas tradicionales y señaló que incluiría nombres que habitualmente no forman parte de los Gritos de Independencia.







Fiesta en Zócalo por la Independencia de México Miles de personas vestidas de verde, blanco y rojo, playeras de la Selección Mexicana, penachos y máscaras llenan el Zócalo de la CDMX previo al inicio de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum este 15 de septiembre. Desde temprana hora comenzaron a hacer fila en los alrededores de la Plaza de la Constitución para alcanzar un buen lugar no solo para la ceremonia del Grito sino para escuchar en primera fila al grupo Intocable que ameniza el evento desde las 21:30 horas. Hasta las 22:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de México contabilizó 180 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino. Con canciones como “Eres Mi Droga”, “Aire” y “Eso duele”, el grupo Intocable puso a cantar a las miles de personas presentes en el Zócalo.







También tocaron “Cuando se haga de noche”, una nueva canción de su próximo álbum que estarán presentando el 25 de septiembre. La agrupación hizo una pausa a las 22:30 horas para iniciar la ceremonia del Grito de la Independencia. Además de los trajes típicos y la vestimenta llamativa, no han faltado las latas de espuma que junto con las playeras blanca, verde y negra de la Selección hacen recordar las celebraciones por el Mundial de Futbol 2026 que se jugó en junio en México, EU y Canadá, con festejos masivos en el Ángel de la Independencia. Para este 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en los alrededores al Zócalo capitalino, donde elementos realizan revisiones a las personas asistentes y retiran objetos no permitidos como pirotecnia, bebidas alcohólica y otros objetos.