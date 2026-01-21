México limitará ingreso de aviones militares de Estados Unidos bajo condiciones especiales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que México restringirá el ingreso de aviones militares de Estados Unidos al territorio nacional, incluso cuando se trate de actividades de capacitación, tras la polémica generada por el aterrizaje de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca el 17 de enero.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad y estableció un nuevo criterio para este tipo de operaciones: en adelante, serán aeronaves mexicanas las encargadas de trasladar al personal nacional que participe en programas de capacitación en el extranjero, en lugar de permitir que aviones militares estadounidenses ingresen al País, salvo bajo “condiciones especiales de logística”.

“Es mucho mejor que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos. Entonces es mucho mejor y es una decisión que se ha tomado”, afirmó.

Sheinbaum Pardo precisó que la aeronave estadounidense que aterrizó en Toluca transportó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia territorio estadounidense para recibir capacitación especializada por parte del Comando Norte de Estados Unidos, como parte de los acuerdos de colaboración bilateral vigentes entre ambos países.

La autorización para este vuelo se otorgó desde octubre de 2025 y fue avalada por el Consejo Nacional de Seguridad.

Sheinbaum Pardo subrayó que este tipo de capacitaciones deben ser aprobadas por dicho consejo y aclaró que el ingreso del avión no violó ninguna disposición legal, ya que no se trató del despliegue de tropas ni de instructores extranjeros en territorio mexicano, supuestos que sí requieren autorización del Senado de la República.

“No venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, detalló.

El Gabinete de Seguridad Federal informó el 18 de enero, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que la presencia del avión Hércules C-130 obedeció a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación.

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, señaló.

La Presidenta también aclaró que el avión no transportaba armamento y que únicamente viajaban el piloto y la tripulación necesaria para operar la aeronave.

Además, precisó que el personal de la SSPC permanecerá aproximadamente un mes en Estados Unidos recibiendo capacitación y que, al concluir el programa, regresará a México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

La capacitación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no es nueva y forma parte de los acuerdos de cooperación vigentes desde hace varios años.

En diciembre de 2025, integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional concluyeron un curso de capacitación realizado de manera conjunta con elementos del Comando Norte de Estados Unidos, en el que se formaron analistas para la operación de una plataforma digital que permite identificar desafíos que amenacen la seguridad en la frontera compartida entre ambos países.

Además, un contingente de 40 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional inició el 18 de enero de 2026 una capacitación intensiva en Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 13 de marzo de 2026 en el centro militar Camp Shelby, Mississippi.

Los soldados partieron a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armamento reglamentario.

El objetivo principal es perfeccionar habilidades en operaciones especiales y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La Presidenta de la República presentó al Senado de la República, el 17 de diciembre de 2025, una solicitud para autorizar el ingreso a territorio mexicano de 29 efectivos de fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, entre ellos integrantes de los Navy SEALs y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, con el objetivo de participar en ejercicios de capacitación conjunta con la Armada de México.

La solicitud contemplaba que una aeronave militar estadounidense tipo Hércules C-130 aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Toluca el 18 de enero de 2026 para trasladar a 60 elementos de la Armada de México a Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

No obstante, el 3 de enero de 2026, la Comisión de Marina del Senado canceló la sesión programada para resolver la solicitud, dejando sin autorización formal tanto la salida de los marinos mexicanos como el ingreso de tropas extranjeras.

El personal de la SSPC que viajó a Estados Unidos para capacitación forma parte de los esfuerzos del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por profesionalizar y fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad mexicanas.

García Harfuch creó, en noviembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, un cuerpo especializado de agentes que llevará a cabo acciones de inteligencia para la identificación y captura de generadores de violencia, así como objetivos prioritarios del Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la cooperación bilateral en materia de seguridad y capacitación continuará, pero bajo reglas claras y con pleno respeto a la soberanía nacional.

“La cooperación existe y seguirá existiendo, pero siempre bajo nuestras condiciones”, concluyó.