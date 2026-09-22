México llega a 130.9 millones de habitantes; se frena su crecimiento

La población de México alcanzó 130.9 millones de personas en 2025 y registró una tasa de crecimiento promedio anual de 0.7 por ciento entre 2020 y 2025, por debajo del 1 por ciento observado en el periodo previo, según la Encuesta Intercensal 2025 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 22 de septiembre de 2026.

Del total de habitantes, 130.4 millones residían en viviendas particulares y poco más de 517 mil en viviendas colectivas, según el reporte del INEGI.

Los resultados confirmaron el envejecimiento paulatino de la población. La edad mediana pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, lo que significa que la mitad de los habitantes del país superó esa edad. En el mismo lapso, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer bajó de 2.1 a 1.9.

Por sexo, 51.9 por ciento de quienes habitaban viviendas particulares eran mujeres y 48.1 por ciento, hombres.

El número de municipios con más de un millón de habitantes aumentó de 12 a 15. El INEGI destacó el crecimiento de García, Nuevo León; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

En materia de vivienda, el organismo contabilizó 39.7 millones de viviendas particulares habitadas. El promedio de ocupantes por inmueble mantuvo una tendencia a la baja y pasó de 3.6 en 2020 a 3.3 en 2025.

Respecto al equipamiento de los hogares, el acceso a teléfono celular subió de 88.1 a 94.5 por ciento; el de internet, de 53.9 a 75.7 por ciento, y el de computadora, laptop o tablet, de 38.4 a 39.3 por ciento.

En salud, 72.5 por ciento de la población reportó afiliación a servicios médicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se colocó como la principal institución de afiliación, con 54.1 por ciento de esa población. La encuesta también registró un aumento en la cobertura del IMSS e IMSS Bienestar, así como de los seguros de gastos médicos.

En el mercado laboral, la participación se ubicó en 55 personas por cada 100 de 12 años y más, con una tasa de ocupación de 97 por ciento. El levantamiento documentó además una mayor participación de las mujeres en la población ocupada.

La proporción de hogares beneficiarios de programas de gobierno creció de 25 a 41.4 por ciento entre 2020 y 2025, según el INEGI.

Por primera vez, la encuesta midió la movilidad forzada. El instituto detectó 509.9 mil hogares con al menos un integrante que tuvo que cambiar su lugar de residencia por violencia o inseguridad delictiva. Esa cifra correspondió a 1.6 millones de personas desplazadas por esas causas, además de 485 mil desplazadas por catástrofes naturales o de origen humano.

Guerrero, Morelos y Colima fueron las entidades más afectadas por el desplazamiento, según los resultados del INEGI.

La Encuesta Intercensal 2025 también reportó aumentos en la asistencia escolar y en el promedio de escolaridad, así como un repunte de los hogares unipersonales.