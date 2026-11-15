$!México lleva a la COP 31 en Turquía la primera versión de su Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

La delegación mexicana también promoverá acuerdos que aceleren la reducción de emisiones. Además, buscarán que se amplíe el acceso al financiamiento climático para avanzar en la implementación del Acuerdo de París.

Asimismo, México llegará a la COP 31 de Cambio Climático impulsando una agenda enfocada en la adaptación, transición justa y cooperación climática, pese a que en el País la dependencia del gobierno mexicano a los combustibles fósiles aún persiste.

La delegación mexicana detalló en un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que esta política de adaptación ADAPTA MX 1.0 fue elaborada con evidencia científica y contó con la participación regional y sectorial.

La edición 31 de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 31) de la Organización de las Naciones Unidas comenzó en la ciudad de Antalya, Turquía, a la que México llegará para presentar ante la comunidad internacional la primera versión de su Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada ADAPTA MX 1.0.

Durante la cumbre sobre cambio climático México volverá a contar con un pabellón propio tras más de 12 años sin uno. En este espacio se reunirán con representantes de los distintos órdenes de gobierno, academia, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales.

En dicho pabellón, compartirán experiencias en mitigación, adaptación, transición energética, conservación de ecosistemas y financiamiento climático.



Impulsan transición justa pero dependen de combustibles fósiles

Pese a la agenda que México llevará a la COP 31 en Turquía enfocada en la transición energética, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la evaluación del uso de fracturación hidraúlica con el Comité Técnico Científico que evalúa la utilización de fracking en el país.

A tres meses de la presentación del primer informe del comité que evalúa el uso de fracking en México, el gobierno federal no ha decretado la prohibición de esta técnica en la cuenca de Tampico-Misantla (Veracruz y Puebla), según la recomendación que científicas y científicos hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 6 de agosto.

Según el informe, el comité recomienda prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla debido a la alta densidad demográfica, la biodiversidad de la zona y las necesidades de protección ambiental y social. En esta región ya existen antecedentes de explotación mediante fracturación hidráulica.



¿Qué es ADAPTA MX 1.0?

La primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ADAPTA MX 1.0) es uno de los principales proyectos que México llevará a la COP 31 sobre Cambio Climático.

Esta política nacional incorpora un diagnóstico inicial de riesgos climáticos y 33 medidas de adaptación frente a sequías y lluvias torrenciales. Incluso, contempla herramientas para orientar la toma de decisiones,como la Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó en un comunicado que con estas medidas, fortalecerán las capacidades nacionales y locales para anticipar y reducir riesgos e impulsar soluciones basadas en la ciencia y ampliar las oportunidades de cooperación y financiamiento.

Además de la presentación de ADAPTA MX 1.0, el país presentará avances en la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y promoverá alianzas para llevar a la práctica los compromisos del Acuerdo de París.



Exigen a México dejar la dependencia de combustibles fósiles

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) se encuentra en la COP 31 en Turquía con una agenda enfocada en la transición energética justa con una charla que tendrá lugar en el Pabellón de México.

Además, dialogarán en torno al desplazamiento climático y la movilidad en México y el litigio en el sector energético. El CEMDA también hablará de la importancia del presupuesto público y el financiamiento climático local en América Latina.

El CEMDA llama al gobierno mexicano a superar la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la implementación de sus compromisos climáticos.

En un comunicado, el fundador y director ejecutivo del CEMDA, Gustavo Alanís Ortega, recordó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa priorizando proyectos de gas fósil y anunciando megaproyectos multimillonarios que conllevan altos impactos ambientales, climáticos, sociales y de salud.

“Utilizando como justificación el argumento de la soberanía energética, cuando la realidad es que gran parte de dichos proyectos están pensados para satisfacer la demanda de otros mercados y no para el consumo nacional”, expresó.