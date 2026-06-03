México logra exención T-MEC en propuesta arancelaria de EU por trabajo forzoso

La Secretaría de Economía confirmó este 3 de junio, tras consultas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que aproximadamente 85 por ciento de las exportaciones mexicanas —aquellas que cumplen reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— quedarían exentas del arancel propuesto por Washington en el marco de una investigación bajo la Sección 301, relacionada con la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La USTR concluyó una investigación que señala la falta de aplicación efectiva de medidas contra el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzoso en terceras naciones, en un proceso que abarca a 60 economías, entre ellas la Unión Europea, Canadá, Reino Unido e India.

Como resultado, propuso un incremento arancelario de 10 por ciento a importaciones provenientes de México y otras 13 economías que ya cuentan con una prohibición legal en la materia —pero cuya aplicación, según Washington, ha sido deficiente—, así como un arancel adicional de 12.5 por ciento para las 46 economías restantes que ni siquiera han establecido ese tipo de restricciones.

El organismo estadounidense reconoció que México estableció en febrero de 2023 un acuerdo formal que impide la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, independientemente de su clasificación arancelaria.

No obstante, sostuvo que desde la entrada en vigor de esa disposición, en mayo de 2023, no existe evidencia de acciones de aplicación o sanciones derivadas de la medida.

El USTR también citó cuestionamientos respecto a la transparencia de los procedimientos de la Agencia Nacional de Aduanas de México y señaló que el País carece de una lista pública de empresas vinculadas con trabajo forzoso.

Sobre el 15 por ciento restante de las exportaciones mexicanas —el segmento que no cumple reglas de origen del T-MEC y que no está contemplado en las órdenes 232 de acero, aluminio y autos—, la Secretaría de Economía indicó que sostendrá conversaciones formales con la USTR durante los próximos 45 días.

Esas negociaciones estarán encabezadas por el Secretario Marcelo Ebrard, en el marco del proceso de revisión del T-MEC, que tiene como próximas rondas las sesiones del 16 y 17 de junio en Washington y una tercera el 20 de julio en la Ciudad de México.

La propuesta arancelaria no tiene entrada en vigor inmediata: la USTR recibirá comentarios públicos hasta el 6 de julio y realizará audiencias al día siguiente, antes de determinar si aplica los aranceles propuestos.

La Secretaría de Economía señaló que la investigación bajo la Sección 301 está relacionada con una estrategia para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas —como los derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, eliminados por la Suprema Corte de Justicia, y los de la Sección 122, cuyo vencimiento ocurrirá el 24 de julio próximo—, lo que la convierte en una propuesta y no en una decisión definitiva.

El Gobierno de México expresó confianza en que la propuesta que afecta al 15 por ciento de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que ambos países continuarán sosteniendo en las próximas semanas.

La Secretaría de Economía subrayó que México seguirá presentando argumentos para evitar la aplicación de aranceles por estas causas, en un contexto en que el comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó el récord histórico de 872 mil millones de dólares, con un flujo diario superior a los 2 mil 200 millones de dólares.