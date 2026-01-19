$!México logra récord en recaudación sin aumentar impuestos y combatiendo la evasión fiscal: Sheinbaum Pardo

MÉXICO._ Durante 2025 México impuso un récord de recaudación, con un aumento del 4.8 por ciento comparado con 2024, sin aumentar impuestos y combatiendo la evasión fiscal, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Expuso que el año pasado, se tuvieron 487 mil 446 millones de pesos más respecto a lo captado en 2024 y para 2026, estiman incrementar 496 mil 309 millones de pesos más que lo alcanzado en 2025.

“¿Cómo lo vamos a recaudar? Hay dos áreas de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se pagan al erario, en pocas palabras que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no sólo es un asunto del Gobierno, quien no pague impuestos es una forma de corrupción”, asentó. “Entonces, ¿a dónde va orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos, o el ISR. Y la otra, todavía hay oportunidad en aduanas también, son las dos áreas en donde se va a concentrar el SAT”, detalló en la conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo destacó que el ingreso adicional que se recibió son buenas noticias para el país, ya que se destinan a los Programas para el Bienestar, a obras públicas, salud y educación principalmente. Además, resaltó que la recaudación ha incrementado desde 2019. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil millones de pesos, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento y además se implementarán “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”, documento publicado el 5 de enero.

En el documento, se establece que en caso de incumplimiento con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente. Señala además que solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100 por ciento de la información. Y también, que se garantizará la misma aplicación de criterios en cualquier oficina del SAT del País respecto a procedimientos de fiscalización. “Los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles. El plazo legal es de 40 días hábiles”, expone el acuerdo. Además, dispone que se auditará a aquellos contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones, obtengan ingresos que no son los declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan y lo que venden. De la misma manera, se revisará a quienes importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, no paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones a través de paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes y paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, explicó que la recaudación de 6.045 billones de pesos en 2025 representó un cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de 101.6 por ciento, con una recaudación de 93 mil 803 millones de pesos más.