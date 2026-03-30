México negocia aranceles con China, mientras Beijing amenaza con represalias comerciales

El Gobierno de México alista mesas de diálogo con China en materia arancelaria y de regulaciones comerciales, confirmó el Secretario de Economía Marcelo Ebrard en conferencia de prensa.

El anuncio ocurrió cinco días después de que el Ministerio de Comercio de China determinara que los incrementos arancelarios impuestos por México constituyen barreras al comercio y a la inversión, y que Beijing tendría derecho a adoptar contramedidas.

Ebrard señaló que a lo largo de 2026 se llevarán a cabo varias conversaciones con las autoridades chinas, entre las que destaca la reunión del grupo de alto nivel, que correspondería celebrarse este año.

“Tendremos a lo largo del año varias conversaciones, quizá la más relevante sea la reunión del grupo de alto nivel. Es sobre aranceles y sobre otros temas que tenemos”, precisó.

El contexto de esas negociaciones es de tensión creciente.

Según el Ministerio de Comercio de China, los aumentos arancelarios decretados por México afectan más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas al País y podrían generar pérdidas estimadas en 9 mil 400 millones de dólares para los sectores mecánico y eléctrico de China.

De esa cifra, alrededor de 9 mil millones de dólares recaerían sobre las industrias automotriz y de piezas de automóvil, toda vez que México fue el principal destino de exportación de vehículos chinos en 2025.

La investigación que sustenta esa determinación se inició tras los incrementos arancelarios anunciados por México en diciembre de 2025 sobre importaciones procedentes de China y otros países sin acuerdos de libre comercio vigentes, con tasas de hasta 35 por ciento en la mayoría de los productos.

Analistas calificaron esa medida como un intento de México por aplacar las presiones de Estados Unidos, que impuso aranceles de gran magnitud a los productos chinos.

La medida afectó mil 463 fracciones arancelarias con un impacto estimado superior a los 9 mil millones de dólares, según la parte china.

Entre los puntos de la agenda bilateral figuran también las dificultades que enfrenta México para colocar sus mercancías en el mercado chino, en contraste con el flujo constante de importaciones provenientes de China hacia territorio mexicano.

Ebrard reconoció ese desequilibrio, aunque subrayó el peso estratégico de la relación.

“China es un socio de México, nos importamos muchísimo dinero, estamos en el top ten. O sea, hay que ponernos de acuerdo, pero vamos a defender nuestros puntos de vista”, afirmó.

El Ministerio de Comercio de China, cuya determinación del 25 de marzo concluyó que medidas no arancelarias adoptadas por México en años recientes —como los requisitos de inspección aduanera— también podrían restringir la inversión y las operaciones de empresas chinas en el País, no ha anunciado contramedidas concretas hasta el momento, aunque ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a actuar para salvaguardar los intereses nacionales de China.

En paralelo, Ebrard precisó que el Gobierno de México también trabaja de forma permanente en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sin que existan fechas fijas para las próximas rondas de encuentros.

La primera sesión formal del proceso de revisión se celebró en Washington, solo entre representantes mexicanos y estadounidenses, y se centró en tecnicismos sobre los objetivos generales para fortalecer la región.

Aclaró que, hasta esa fecha, los aranceles no habían sido materia de trabajo dentro del T-MEC, pues las exportaciones mexicanas de los sectores siderúrgico y automotriz están gravadas con tasas de hasta 50 por ciento bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, no bajo el tratado comercial.

“Las rondas formales son para cerrar acuerdos, ese es el objetivo”, sostuvo.