México negocia con EU reapertura de rutas aéreas clave rumbo al Mundial 2026

Autoridades del gobierno federal mantienen comunicación permanente con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) para intentar destrabar la cancelación de 13 rutas; una medida vigente desde noviembre de 2025 que afecta a aerolíneas mexicanas con vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia diferentes destinos en EU.

Las rutas canceladas en el caso de Aeroméxico, saliendo del AIFA, son Houston y McAllen, así como la nueva ruta Ciudad de México-San Juan de Puerto Rico que estaba programada para octubre del año pasado.

Volaris no puede llegar a Newark, Nueva Jersey, mientras que VivaAerobus dejó de utilizar nueve rutas desde la terminal aérea Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

La resolución del conflicto sería relevante ante el previsible incremento de viajes entre ambos países con motivo del Mundial de Futbol 2026 que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista con Animal Político, el general Isidoro Pastor Román, director del AIFA, comentó que esperan de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos una respuesta “antes del Mundial”.

Aseguró que un equipo encabezado por representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con participación de aerolíneas mexicanas, ha viajado a Estados Unidos desde noviembre para mantener el diálogo con el Departamento de Transporte.

“Yo no he participado en esas reuniones, pero sí en las que se realizan en México y ahí me han comentado que es posible tener alguna respuesta. Son 11 rutas que podrían retomarse en las próximas semanas”, adelantó el funcionario federal sin brindar mayores detalles.

El pasado 28 de octubre, el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy anunció la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y vuelos desde el AIFA y el AICM, ante el presunto incumplimiento de un acuerdo aéreo bilateral firmado en 2015.

La administración del presidente Donald Trump señaló que México redujo las franjas horarias de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y obligó a aerolíneas estadounidenses a reubicar sus operaciones de carga en el AIFA, ubicado a casi 50 kilómetros de la capital mexicana.

Estas restricciones han representado para el AIFA una reducción del 5 % en el volumen de pasajeros de y hacia Estados Unidos, señaló el director de esta terminal aérea.

De acuerdo con Pastor Román ese volumen “se puede recuperar e incluso duplicar si Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris reanudan los vuelos hacia los destinos estadounidenses saliendo de las dos terminales aéreas más importantes de México durante el tiempo que dure el Mundial 2026”.

Aerolíneas responden con escalas en Guadalajara y Monterrey

María Larriva, controladora aérea y especialista en aeropuertos, comentó que “hay poca coordinación en el sector”, lo que puede dificultar la comunicación de México con el gobierno estadounidense.

Explicó que ante la incertidumbre, las aerolíneas mexicanas han ajustado sus rutas priorizando vuelos a las sedes del Mundial. “Desde el primer momento en que se decretó la cancelación de rutas hacia Estados Unidos salen vuelos del AIFA y el AICM hacia Guadalajara y Monterrey, en los que se ofrecen vuelos de continuidad hacia Estados Unidos. Están utilizando escalas que favorecen el negocio que abre el Mundial de Futbol”. Lo hacen porque los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey son operados por privados y “para ellos se trata de mantener un negocio activo”, subrayó Larriva.

El estudio “Oferta aérea disponible desde y hacia México en los meses de junio y julio de 2026” elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac, estima que durante junio y julio de 2026 se programarán 147 mil 519 vuelos con 25.9 millones de asientos desde y hacia aeropuertos mexicanos, lo que representa un incremento de 3.6 % y 3 % respecto al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con el estudio, fechado en febrero de este año, del total de vuelos y asientos se prevén 68 mil 384 vuelos con 11.9 millones de asientos en rutas internacionales en esos dos meses, lo que representa un incremento de 0.3 % y 1.2 %, respectivamente.

Asimismo, estima una programación de 79 mil 135 vuelos con 14.0 millones de asientos en rutas nacionales, un aumento de 5.4 % y 5.7 % en comparación con el mismo bimestre del año pasado.

Se prevé también la programación de 67 mil 836 vuelos con 12.2 millones de asientos en todas las rutas desde y hacia tres ciudades sedes del mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que puede reflejar un incremento de 5.6 % y 6.3 %, respectivamente.

Los efectos de los vuelos cancelados

El número de pasajeros internacionales —incluyendo los destinos de EU— que se han movilizado en el AIFA pasó de 34 mil 696, en octubre del 2025, a 22 mil 981 en febrero de este año, una reducción del 34 %, de acuerdo con el reporte estadístico mensual “Numeralia Aeroportuaria, Aeropuerto Felipe Ángeles”, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2025 y los primeros dos meses de este año.

Y si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos para destrabar la cancelación de vuelos, vigente desde octubre de 2025, el movimiento de pasajeros internacionales podría seguir bajando en la terminal aérea de Santa Lucía.

— ¿Hay alguna otra opción para recuperar lo que representa el mercado de Estados Unidos en caso de una respuesta desfavorable? —se le preguntó al director del AIFA.

— En la administración del AIFA no estamos centrados únicamente en las rutas comerciales hacia Estados Unidos. Aunque son muy importantes, porque son nuestros aliados, trabajamos para atraer y mostrar nuestra infraestructura a aerolíneas de Europa y Asia y, por supuesto, también de Centro y Sudamérica.

Adelantó en entrevista con Animal Político que hay pláticas con una aerolínea alemana y otra de China y confía en que empiecen a operar este mismo año. Estamos en proceso de reforzar las rutas internacionales. “Actualmente tenemos cinco nada más”. El portal web del AIFA refiere los destinos de Punta Cana y Santo Domingo, República Dominicana; Caracas, Venezuela; Bogotá, Colombia; y La Habana, Cuba.

En 2025, de los 390 mil 461 pasajeros internacionales que se movieron en estos destinos, el mayor número, 128 mil 668, fueron de República Dominicana; 110 mil 281 de Colombia; 88 mil 372 de Estados Unidos; 33 mil de Cuba; y 25 mil 399 de Venezuela, así como 4 mil 741 de destinos no especificados.

Reconoció que los problemas geopolíticos, sobre todo en el Medio Oriente, han puesto sobre la mesa variables que no se habían considerado, como el precio del petróleo, lo que provoca que la economía mundial se detenga y los inversionistas se mantengan a la expectativa.

“Mientras estas condiciones prevalezcan, quizá haya un poco de más reserva en reforzar las rutas internacionales, pero si se corrigen, quizá el próximo año ya estemos teniendo esas rutas y, ¿por qué no decirlo? una buena decisión de estos socios comerciales las podría materializar durante el presente año”.

Agregó que el impacto negativo que se tuvo a partir de la cancelación de rutas hacia Estados Unidos ha sido compensado por el movimiento de pasajeros domésticos en el AIFA permitiendo cumplir las metas y objetivos trazados en el Programa Maestro.

Actualmente, el AIFA opera 39 rutas nacionales. A través de ellas movilizó 6 millones 667 mil 758 pasajeros en 2025, que representa el 94.47 % del total de ese año; para el bimestre enero-febrero de 2026 sumó otros 537 mil 135 usuarios, según el reporte estadístico del aeropuerto.

Lo que nos hace falta son frecuencias “y eso está en función de la investigación del mercado y de la proyección que tienen las aerolíneas, aunque la mayoría, en cuanto a reocupación, tienen resultados satisfactorios porque logran tener esas rutas activas y rentabilidad”.

Además, dijo Pastor Román, la rentabilidad podría aumentar cuando entre en operación el tren suburbano, tal vez el próximo mes. “Quizá no sea un boom, pero va a ayudar bastante” también a mejorar la satisfacción del pasajero en términos de conectividad terrestre, que es uno de los nueve indicadores con los que medimos la satisfacción y “es el único que todavía no se convierte en fortaleza porque estamos en 80%”.

A pocos días del cuarto aniversario de operación del aeropuerto, Pastor Román aseguró que están a punto de llegar a la mitad de la capacidad instalada. “La meta que tenemos para el 2032 es alcanzar entre 50 y 54 mil pasajeros transportados diariamente”, afirmó.

Para 2027 se estima movilizar 8.3 millones de pasajeros y tener un acumulado de 19.5 millones desde que empezó a operar la terminal. En 2026 se tienen considerados 7.3 millones, aproximadamente 95 % de la meta propuesta.

Esta tendencia, afirmó el general Isidoro Pastor Román, ha permitido la firmeza financiera: en 2024 cerraron con más de 447 millones de pesos a favor y en 2025 la cifra alcanzó los 762 millones de pesos, saldos obtenidos después de cubrir los gastos de operación.

—¿Y respecto a los montos de subsidios que se han estado recibiendo? —se le preguntó.

—Son recursos fiscales. Debemos tomar en consideración que el AIFA es el aeropuerto número uno en movimiento de carga en el país y el número dos en toda Latinoamérica, de ahí que sea necesario robustecer la infraestructura de la terminal de carga y eso es lo que hemos estado haciendo con recursos fiscales.

La meta puesta en 2032

El año 2022 fue el último en el que operó la carga completa en el AICM, se transportaron 250 mil toneladas de mercancías. En 2024 aquí en el AIFA se transportaron 447 mil toneladas. Este año se podría llegar a 480 mil toneladas, afirmó el director del AIFA.

“¿Y qué significa eso para la economía de México?”, se preguntó el funcionario.

“Específicamente, creación de empleos, actividad productiva y recaudación de impuestos que ha superado los 239 mil millones de pesos desde febrero de 2023 a la fecha. Un buen número para los 75 mil millones que costó el aeropuerto”.

La construcción del AIFA fue un primer paso. Según Isidoro Pastor Román “la idea no fue solo para despresurizar el aeropuerto de la Ciudad de México (...) si se logra que en el año 2032 estemos llegando a nuestra máxima capacidad, esta terminal se tendrá que ampliar para pasar de 20 millones a 40 millones de pasajeros al año. La proyección estratégica es que en el año 2052 se esté ampliando la infraestructura para que transiten por el aeropuerto más de 95 millones de pasajeros al año”.

El AIFA, subrayó el director, “está llamado a ser el número uno del sistema aeroportuario mexicano y quizá de Latinoamérica, porque ya nuestros hermanos mayores han jugado ese papel. Entre Sao Paulo y el AICM se han turnado el primero y segundo lugar en el transporte de aviones”.