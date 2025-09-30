México no colaboró con DEA para detener a miembros del CJNG e incautarle drogas: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que su Gobierno no colaboró con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que anunció, un día antes, “los resultados de un aumento operativo de una semana destinado a desmantelar” el Cártel Jalisco Nueva Generación, “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo”, que incluyeron la detención de 670 de sus miembros y la incautación de diversas drogas, valuadas en alrededor de 450 millones de dólares.

“Ayer la DEA anunció un golpe de millones de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación, además del arresto de 670 personas. Saber si hubo algún tipo de colaboración con el Gabinete de seguridad de México para esto”, le preguntó un reportero.

“No, es un informe que da la DEA allá, porque se hizo allá, en Estados Unidos”, respondió durante su conferencia de prensa matutina.

En un comunicado, la agencia del Departamento de Justicia señaló que continuarían buscando al capo michoacano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Del 22 al 26 de septiembre de 2025, informó el gobierno de Estados Unidos, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas.

Entre los resultados, enumeró 670 arrestos, la incautación de 92.4 kilos de polvo de fentanilo, un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas, 6 mil 062 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y 33 kilogramos de heroína; además de 18 millones 644 mil 105 de dólares incautados y 29 millones 694 mil 429 de dólares en activos asegurados.