MÉXICO.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió desde el Zócalo de la Ciudad de México a los legisladores de Estados Unidos quienes “en plan propagandístico, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte” iban a utilizar a sus fuerzas armadas.

“Desde este Zócalo le recordamos esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no un protectorado de Estados Unidos”, dijo. “Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía ni atropellen a nuestra patria. Cooperación sí, sometimiento no, oligarquía no, corrupción no, clasismo no, racismo no libertad sí”.

Ante un Zócalo lleno, el Presidente López Obrador también advirtió este día, al conmemorarse los 85 años de la Expropiación Petrolera: “Nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos el rumbo que hemos tomado. No a las medias tintas. No permitiremos que se imponga una minoría a costa del empobrecimiento de las mayorías”.

López Obrador reunió a miles simpatizantes y ciudadanos este sábado a acompañarlo en el Zócalo capitalino en el marco de este acto conmemorativo. Al inicio de su mensaje dijo que en política “lo principal es el amor al pueblo” y recordó que el Partido Acción Nacional (PAN) nació en 1939 oponiéndose a la nacionalización de de esta industria, una mención que despertó un abucheo sonoro al partido de derecha.