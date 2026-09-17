‘México no necesita que nos juzguen desde afuera’: Sheinbaum a EU por reporte sobre narcotráfico

La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este jueves el reporte del Gobierno de Estados Unidos sobre el combate al narcotráfico y pidió conocer “un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, pues sostuvo que México “no necesita que nos juzguen desde afuera”.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria respondió a una pregunta sobre el documento presentado por el Gobierno de Donald Trump ante el Congreso estadounidense, en el que se incluyó a México entre los principales países de producción o tránsito de drogas ilícitas y se pidió al Gobierno mexicano adoptar medidas adicionales contra organizaciones criminales y funcionarios públicos presuntamente vinculados con ellas.



Salud pública, armas y dinero

Sheinbaum planteó que la revisión del combate al narcotráfico también debe considerar lo que ocurre en Estados Unidos, particularmente el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.

La Presidenta señaló que el consumo de drogas debe abordarse como un asunto de salud pública y de atención a los jóvenes, aunque reconoció que México debe combatir la producción de drogas destinadas a Estados Unidos.

En ese contexto, cuestionó qué ocurre con las personas que consumen drogas en ese País y cuál ha sido la respuesta de sus autoridades ante la crisis de consumo de opioides.

Sheinbaum también cuestionó las causas de esa crisis y recordó que el consumo de opioides en Estados Unidos estuvo relacionado con medicamentos para el dolor que fueron autorizados pese a que se conocía que podían provocar adicción, para posteriormente orientarse hacia el fentanilo.

“Pero, ¿qué pasa con quien consume allá?”, preguntó la presidenta, quien también cuaestionó qué ocurre con los distribuidores de drogas y con el lavado de dinero en Estados Unidos.



Acciones internas y caso DEA

La Mandataria sostuvo que el Gobierno mexicano está actuando contra organizaciones criminales y funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas. Como ejemplo, mencionó la reciente detención de un funcionario de un municipio que, según explicó, era investigado por sus posibles vínculos.

Sheinbaum también hizo referencia a un caso relacionado con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, que, según expuso, permitió el tráfico y la venta de fentanilo en Nuevo México y sobre el cual, dijo, el Congreso y el fiscal estatal exigieron respuestas.

Otro de los temas que señaló fue el ingreso ilegal de armas estadounidenses a México. Sheinbaum sostuvo que en el país se han realizado detenciones e incautaciones, pero afirmó que el poder de fuego de las organizaciones de la delincuencia organizada no podría explicarse sin considerar el flujo ilegal de armas procedentes de Estados Unidos.

“¿Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México?”, preguntó.

La Presidenta sostuvo que México se encarga de atender sus propios problemas y que su Gobierno informa sobre las acciones que realiza y los resultados que obtiene.

Señaló que la administración federal está sometida todos los días al escrutinio público y que la rendición de cuentas no se limita al informe anual que presenta durante sus recorridos por los estados.

“Sabemos cuáles son los problemas de México. Ya actuamos todos los días y lo informamos”, afirmó.



Señalamientos de Washington

El documento presentado el 16 de septiembre por el gobierno de Donald Trump pidió a México identificar, arrestar y procesar a “los numerosos funcionarios públicos corruptos” que, según el señalamiento estadounidense, han ayudado y protegido a los cárteles y “han traicionado” la seguridad y soberanía de su propio país.

El gobierno de Trump también reconoció acciones de la administración de Sheinbaum en materia de seguridad. Señaló que la cooperación entre Estados Unidos y México permitió eliminar a algunos de los líderes de cárteles más notorios, incluido “El Mencho”, y reconoció a la presidenta por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas de seguridad y militares en la frontera compartida.

A pesar de ese reconocimiento, el documento señaló que México debe adoptar medidas adicionales contra las “organizaciones narcoterroristas” que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, dominan amplias zonas de su territorio y continúan amenazando al pueblo estadounidense.



Lista de países productores

Trump también sostuvo que México necesita fortalecer la integridad de sus cadenas de suministro mediante una mayor participación de la industria privada y un incremento significativo de las inspecciones en sus puntos de entrada.

Además, afirmó que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para mantener y ampliar las campañas contra las organizaciones criminales, sus finanzas y sus redes.

El Gobierno estadounidense incluyó a México en una lista de países considerados principales en la producción de drogas ilícitas o como lugares de tránsito.

En ella también aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

El documento aclara que la inclusión de un país en esta lista no necesariamente refleja los esfuerzos actuales de su gobierno contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos.

Explica que, de acuerdo con la definición establecida en la Ley de Asistencia Exterior de 1961, los países principales de tránsito o producción de drogas ilícitas son incluidos por una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o sustancias químicas precursoras, incluso cuando un gobierno ha emprendido medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley.

En el documento, Trump afirmó que su administración ha logrado avances en la protección del pueblo estadounidense frente a las drogas y las organizaciones narcoterroristas y sostuvo que las incautaciones de fentanilo y otras drogas introducidas de contrabando a Estados Unidos se han reducido en más de la mitad.

También aseguró que las muertes por sobredosis han disminuido de manera drástica y que su administración ha capturado o abatido a cientos de personas que calificó como narcoterroristas.

Trump señaló que, mediante la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una alianza con más de una docena de países del hemisferio occidental, su gobierno ha reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos y confiscado miles de millones de dólares en recursos financieros ilícitos de los cárteles.

El Presidente estadounidense sostuvo además que las agencias de seguridad de su país reportan cifras récord de incautaciones de drogas y que sus aliados están extraditando a Estados Unidos a más líderes de cárteles.