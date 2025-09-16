México no permitirá injerencia de potencias extranjeras, afirma Sheinbaum

Durante un discurso dado en el marco del Desfile Cívico Militar por la Independencia de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el País no permitiría la injerencia de ninguna potencia extranjera.

”La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, señaló, quien también recordó la reciente reforma aprobada por el Congreso de la Unión, que prohibió y castigaría cualquier intervención en territorio nacional.

”Para que no hubiese ninguna duda de la defensa de nuestra soberanía frente a cualquier deseo de injerencia extranjera, propuse al constituyente una adición al artículo 40 de nuestra Carta Magna: 0El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que se adhesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar, espacio aéreo’”, expresó.

Ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, Sheinbaum Pardo arremetió contra los opositores que habían ido al extranjero a pedir la intromisión en decisiones que, según ella, solo correspondían a los mexicanos.

”Tampoco hay que olvidar que, a lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta”, subrayó.

”Que este día de orgullo nos recuerde que México es fuerte porque su pueblo es fuerte, que México es libre porque su pueblo no se doblega y que México será siempre soberano, mientras cada uno de nosotros siga llevando en el corazón las palabras inmortales de Guerrero: ‘la Patria es primero’”, manifestó.

”México será siempre símbolo de paz y fraternidad mundial, comprometidos con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa indiscutible de la autodeterminación de los pueblos. Nos guía la sabia y hermosa frase de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz”, aseveró.