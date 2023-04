Durante el 109 Aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo al Gobierno de Estados Unidos, que México “no quiere, ni necesita ayuda”, para combatir a la delincuencia organizada.

“También, desde aquí, desde el puerto de Veracruz, les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: no aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie’”, expresó el mandatario nacional.

“La enseñanza mayor [del hecho histórico] es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos”, manifestó el político tabasqueño.

“Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyarnos para enfrentar a la delincuencia organizada. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y, aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos”, enfatizó López Obrador.

“Se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace bastante tiempo hemos cerrado filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo, con convicciones, con mística. No nos vamos a dividir. Estamos unidos y estamos fuertes para enfrentar a las mafias del poder, tanto en México, como las mafias del poder del extranjero”, insistió.

“Todos juntos, esa es la prioridad, la seguridad de nuestro pueblo y también ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos a enfrentar juntos el problema que tienen del consumo de drogas, sobre todo la pandemia por el uso del fentanilo, cooperación no subordinación”, dijo.

“Para aclararlo bien son dos prioridades, a dos niveles, primero la seguridad pública en el país, con todos los esfuerzos, toda la voluntad para garantizar la paz y la seguridad en México y, segundo, cooperar para enfrentar el tráfico de drogas y que no lleguen a Estados Unidos, para que no les afecten esas drogas, sobre todo, que no causan la muerte y mucho menos, cómo está sucediendo, de miles de jóvenes”, agregó.

“En el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, no debemos de olvidar que México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la opinión pública. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México, solo los marinos o los soldados, vamos a defender a México todos los mexicanos”, finalizó.

Durante su intervención, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que la institución a su cargo “refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo, refrenda un deseo de construir, afincar un país de paz, seguridad y bienestar. Como usted bien lo ha dicho señor presidente, ¡a México se le respeta!. México es un país libre, independiente y soberano, aquí manda el pueblo de México, en memoria de los héroes del 21 de abril de 1914”.

“La Secretaría de Marina Armada de México refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir a fincar un país de paz, seguridad y bienestar, refrenda nuestra entrega al servicio de la patria”, abundó el titular de la Semar.

CASA BLANCA RECHAZA HABLAR SOBRE LAS ACUSACIONES DE AMLO SOBRE ESPIONAJE DE LA DEA

La Casa Blanca rechazó posicionarse ante las acusaciones de espionaje hechas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, contra la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Pentágono -del Departamento de Justicia de Estados Unidos-, pero calificó como un “paso en la dirección correcta”, las acciones y sanciones anunciadas por EU contra el Cártel de Sinaloa.

“No voy a hablar sobre los comentarios del presidente López Obrador”, declaró en conferencia de prensa, el almirante John Kirby, vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, a quien los periodistas cuestionario respecto a las constantes acusaciones de espionaje que lanza el mandatario mexicano, contra los agentes de la DEA y el Pentágono en México.

Kirby destacó que durante la reciente X Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en la Ciudad de México, los presidentes Joseph Biden, López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, tuvieron conversaciones positivas respecto a la cooperación trilateral para combatir al narcotráfico.

Al vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se le preguntó que si se podría considerar espionaje a las acciones y sanciones que anunció el Departamento de Justicia estadounidense en contra de al menos 28 líderes y miembros del Cártel de Sinaloa.

“Lo que se ve aquí con las acciones del Departamento de Justicia es un paso en la dirección correcta por parte de este gobierno y lo seguiremos haciendo porque es importante para la seguridad del pueblo estadounidense”, subrayó el almirante.

Kirby, quien anteriormente fue vocero del Pentágono, manifestó que la cooperación y colaboración antinarcóticos de EU con el Gobierno encabezado por López Obrador debía continuar en buenos términos, porque aseguró que ello era también conveniente para los intereses de seguridad de México.

“Y vamos a continuar teniendo estas conversaciones con nuestras contrapartes, particularmente con México, que también padece de las actividades de los cárteles en algunos casos”, concluyó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.