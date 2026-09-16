$!México no se doblega ni se vende, advierte Sheinbaum durante el desfile de la Independencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que México nunca será colonia ni protectorado de otro País y afirmó que la Nación no se doblega, no se arrodilla ni se vende, en un contexto de presiones de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, ante integrantes del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, acompañada por su gabinete.







La Presidenta centró su discurso en la defensa de la soberanía y en las intervenciones extranjeras que enfrentó el País durante el siglo XIX. “El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, afirmó. Sostuvo que la lucha iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 tuvo su origen en una rebelión popular para conquistar la libertad, la soberanía y la justicia. “Es el orgullo de un pueblo que supo acompañar a Hidalgo y a Morelos. Es el orgullo de quienes toman en sus manos su destino”, expresó.







Sheinbaum Pardo recordó la invasión estadounidense de 1846 a 1848, en la que México perdió más de la mitad de su territorio, así como la Guerra de los Pasteles y la segunda intervención francesa. Equiparó las disputas políticas del siglo XIX con las diferencias actuales. Señaló que entonces, “tal como ocurre en el presente”, se enfrentaron dos proyectos de Nación: uno conservador, centralista y monárquico, que “en su desesperación aplaudió la bota extranjera y trajo a Maximiliano de Habsburgo”, y otro de ideas liberales, republicanas y de justicia social, cuyos integrantes “prefirieron dar la vida antes que rendirse”.







En la misma ceremonia, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, afirmó que no existe soberanía sin valores y sostuvo que ninguna capacidad o decisión puede estar por encima de la ley, a un año de que la institución enfrentó el escándalo por una red de huachicol fiscal que involucró a altos mandos navales. “No hay soberanía sin valores y no hay Nación sin pueblo que los ejerza. Marinos y soldados, herederos de estos principios, estamos siempre listos para proteger a nuestra patria”, declaró el Almirante. Morales Ángeles no mencionó directamente el caso de los hermanos Farías, acusados de encabezar una red de huachicol, aunque insistió en que la actuación de la Armada debe sujetarse a la legalidad. “Ninguna tecnología, capacidad o decisión están por encima de la ley. Evolucionamos para servir mejor siempre con apego al Estado de Derecho”, expresó.







Informó que la Semar adoptó un nuevo concepto operacional de “defensa en profundidad”, basado en el despliegue de buques, aeronaves, sistemas aéreos no tripulados, sensores y tecnología de vigilancia, con el cual la institución ampliará su alcance operativo, mantendrá una presencia permanente y actuará antes de que una amenaza en el mar llegue a materializarse. La referencia ocurrió mientras Estados Unidos mantiene operaciones militares contra embarcaciones que identifica como vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, cuyos ataques generaron cuestionamientos respecto a su sustento legal.





