$!México no se doblega ni se vende, afirma Sheinbaum en Querétaro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende, durante la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, realizada en el Teatro de la República en Querétaro.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo reiteró que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción, y aseguró que el País no volverá a ser colonia ni protectorado de ninguna nación ni entregará sus recursos naturales.

Sostuvo que, con entereza y fiel a la historia del País, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende, al reafirmar una posición de defensa de la soberanía frente a presiones externas.

Sheinbaum Pardo enmarcó sus declaraciones en un balance de los cambios impulsados por su administración, al agradecer a legisladoras y legisladores por el trabajo que permitió la aprobación de 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias, entre ellas la reforma al Poder Judicial que estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministras y ministros.

Según su exposición, dichas modificaciones buscaron reforzar el carácter social de la Constitución de 1917 y consolidar un nuevo esquema institucional.