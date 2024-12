México nunca será menos que Canadá, ellos tienen grave problema de fentanilo: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “México nunca va a ser menos” que Canadá, ello luego de la cena entre Justin Pierre James Trudeau, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente electo de EU, llevada a cabo, el día 29 de noviembre del mismo año, en la mansión del magnate neoyorquino, Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum defendió la importancia del país en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor, lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales, esa es mi función y la de todos los mexicanos [...] somos un país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y un presente y futuro muy promisorio”, enfatizó.

“México es un gran país. Ya quisieran la riqueza cultural que tiene México, de los pueblos originarios [...] México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales, distintos, sí”, indicó.

“Las problemáticas son distintas. Recientemente se dio a conocer que Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, y en algunos estados y ciudades donde se liberalizó el consumo se han generado problemas muy graves”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Y en algunos estados, ciudades, donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves, entonces tiene problemas de funciones de vidas a la adicción de opioides, México las tiene en muy bajo nivel”.

“Se hizo recientemente una encuesta, no porque no haya problemas de adicción en México, los hay y los estamos atendiendo, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá, entonces sí somos distintos”, agregó.

“Esta idea de que no puede compararse uno con otro sí, somos distintos”, insistió Sheinbaum, quien, sin embargo, acotó en que “no por ello somos menos, nunca”.