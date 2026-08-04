México pedirá bienes incautados a ‘El Mayo’ y recupera 500 mil dólares del caso García Luna

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México solicitará que le sean entregados los bienes que Estados Unidos llegue a incautar al capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, y confirmó que el Estado mexicano ya recuperó 500 mil dólares derivados del caso de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina, sostuvo que el criterio aplicará para cualquier persona vinculada con la delincuencia organizada o con delitos de cuello blanco cuyos bienes sean asegurados en territorio estadounidense.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes”, afirmó.

Explicó que el beneficio debería quedar en territorio nacional debido a que el daño principal de esas conductas se ejerció en el País, y señaló que así lo determinan los marcos legales de colaboración entre ambos gobiernos.

Sus declaraciones surgieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó en 15 mil millones de dólares el daño causado por Zambada García.

Sheinbaum Pardo precisó que esa cantidad no corresponde a recursos ya localizados, sino a un cálculo elaborado por las autoridades estadounidenses.

“No es que ya los tengan ubicados, es una estimación del daño generado durante sus años como delincuente, principalmente como parte del narcotráfico”, indicó, quien pidió que la Fiscal estadounidense explique públicamente el alcance de esa cifra.

Respecto al caso del ex funcionario federal mexicano, anunció que Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acudirá a la conferencia matutina para detallar la recuperación de los 500 mil dólares, monto que, según dijo, tendrá un destino específico ya definido por su administración.

Sheinbaum Pardo comentó que la recuperación de esos recursos se vincula con el caso de la familia Weinberg, señalada como prestanombres de García Luna.

En mayo de 2026, un tribunal de Florida condenó a dicha familia a pagar 578.5 millones de dólares al Gobierno de México por daño patrimonial.

García Luna, quien encabezó la SSP durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y declaraciones falsas ante autoridades migratorias estadounidenses.

Zambada García fue detenido el 25 de julio de 2024, cerca de El Paso, Texas, en un operativo ejecutado por elementos de seguridad de Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa sostuvo desde entonces que fue engañado y trasladado a territorio estadounidense contra su voluntad.

El Gobierno de México solicitó a la administración encabezada por el Presidente Donald Trump los detalles de la detención del narcotraficante mexicano, sin que hasta el momento exista respuesta a esa petición.