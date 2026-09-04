México pide a EU detener a esposa de García Luna

El Gobierno de México solicitó al Gobierno de Estados Unidos la detención con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero, según confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 4 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la solicitud durante su conferencia matutina del 4 de septiembre de 2026 y la ubicó dentro de una indagatoria previa. “Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, declaró la mandataria nacional.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan a Pereyra Gálvez por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las pesquisas indican que formó parte de una red delictiva integrada por más de 50 personas, la cual obtuvo contratos irregulares para el equipamiento de penales federales y provocó un quebranto estimado en más de 5 mil 112 millones de pesos al erario público.

La FGR obtuvo la orden de aprehensión contra Pereyra Gálvez, así como contra hermanos del ex funcionario, desde el 19 de julio de 2023. Por los mismos hechos fueron detenidos un hermano y un sobrino de García Luna, además del empresario Alexis Weinberg, aprehendido en España y posteriormente liberado bajo fianza.

La petición se sustenta en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, mecanismo que permite la detención urgente previa al envío del expediente formal. La SRE confirmó, mediante el oficio UDT-06395/2026, que el requerimiento se hizo a petición de la FGR y que se encuentra en estudio por parte de las autoridades competentes estadounidenses.

Pese a que el mandato judicial se emitió en 2023, la Cancillería precisó que no se presentaron peticiones de captura por esta causa durante 2024 ni 2025. La presentación del recurso tampoco garantiza una resolución rápida, ya que el tratado bilateral no impone plazos específicos para ejecutar la aprehensión: únicamente tras la detención de la persona requerida se activa un periodo de 60 días para presentar el expediente completo.

Un factor que complica el procedimiento es que Pereyra Gálvez y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019. Sheinbaum Pardo ha advertido respecto a la eventual resistencia de las autoridades estadounidenses para entregar a personas con esa nacionalidad. La última aparición pública de la acusada ocurrió en octubre de 2024, cuando acudió a la Corte Federal de Brooklyn para presenciar la sentencia de 38 años de prisión dictada contra su esposo por el juez Brian Cogan, tras comprobarse sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

La SRE detalló que existen tres solicitudes formales de extradición vigentes contra García Luna. La más reciente corresponde al mismo caso de presunta corrupción en penales que involucra a su cónyuge. Las dos peticiones previas datan de octubre de 2023: la primera deriva de la causa penal 002/2021 en Sonora, vinculada al operativo “Rápido y Furioso”; la segunda corresponde a la causa 44/2021, por presuntas irregularidades en contratos carcelarios.

La Cancillería ratificó que hasta agosto de 2026 todas las solicitudes continuaban bajo revisión del Gobierno estadounidense sin respuesta favorable. La petición se formuló en el marco de los reclamos expresados en meses pasados, cuando Estados Unidos rechazó aprobar diversas solicitudes de extradición, entre ellas la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

García Luna permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, mientras sus abogados tramitan un recurso de apelación contra su condena, cuya audiencia de debate se programó para noviembre de 2026.