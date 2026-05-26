México pide a viajeros del Congo posponer su llegada ante brote de ébola y el Mundial

El Gobierno de México pidió a ciudadanos de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur que reprogramen sus viajes al País ante el brote de ébola activo en esa región de África central, y anunció la instalación de filtros sanitarios en aeropuertos internacionales como medida preventiva de cara a la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, precisó que en México no se ha registrado ningún caso de la enfermedad y que el riesgo de propagación en territorio nacional es considerado muy bajo.

No obstante, advirtió que el brote sigue en evolución en África central y que la situación podría deteriorarse antes de mejorar.

“La recomendación es que a las personas de esos países, fundamentalmente traten de reprogramar sus viajes”, señaló Kershenobich Stalnikowitz, quien añadió que la Organización Mundial de la Salud alertó que el brote continúa en evolución y que los casos en las zonas afectadas podrían aumentar antes de ser controlados.

Informó que la Secretaría de Salud implementará protocolos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos internacionales que incluirán revisión documental, análisis de itinerarios de los viajeros y coordinación con aerolíneas y autoridades sanitarias internacionales para detectar posibles factores de riesgo antes del abordaje.

“Nosotros en los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, detalló.

Kershenobich Stalnikowitz subrayó que estos protocolos se ejecutarán en coordinación con Estados Unidos y Canadá, los otros dos países anfitriones del torneo.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá”, afirmó.

“México como país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible”.

Explicó que el virus del ébola no se transmite por vía aérea, sino exclusivamente mediante contacto directo con secreciones y fluidos corporales de personas infectadas, por lo que el antecedente de haber estado en contacto con un caso confirmado constituye el principal factor de riesgo a considerar durante la revisión en los aeropuertos.

La dependencia federal estableció que se considerará caso sospechoso a toda persona que en los últimos 21 días haya permanecido en zonas con transmisión activa o haya tenido contacto con un caso confirmado.

Los síntomas de alerta que deberán atenderse incluyen fiebre alta, dolor muscular, dolor de garganta, diarrea, dolor intenso de estómago y sangrado inexplicable.

En el marco de la Copa del Mundo, la República Democrática del Congo disputará su partido frente a Colombia en Guadalajara, Jalisco, el 23 de junio.