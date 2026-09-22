$!México pide en la ONU fortalecer mediación internacional; acuerda cooperación estrecha con Noruega, Qatar y Suiza

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que México ha acompañado esfuerzos de mediación en distintos temas de la región e indicó que los conflictos actuales requieren respuestas coordinadas ante los riesgos de fragmentación geopolítica.
“México ha defendido históricamente, y como principio constitucional, la solución pacífica de las controversias y la prevención de conflictos en la región”, señaló durante su intervención en el encuentro sobre mediación internacional en conflictos.
El funcionario destacó además la participación de México en el Grupo de Amigos de la Mediación de la ONU y sostuvo que el fortalecimiento de las herramientas previstas en el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas es parte de la política exterior mexicana.
“La verdadera fortaleza de la ONU depende en gran medida del uso efectivo de las herramientas establecidas en el Capítulo 6 de esta Carta”, afirmó.
Más tarde en un comunicado, informó que los gobiernos de México, Noruega, Qatar y Suiza sostuvieron una reunión de alto nivel en Nueva York, con el propósito de explorar vías para una cooperación más estrecha en el ámbito de la diplomacia preventiva, la mediación y el arreglo pacífico de controversias.
Dicha reunión fue presidida por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide; ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi; y el secretario de Estado Adjunto para Asuntos de las Naciones Unidas de Suiza, Embajador Paul Garnier.
“Los cuatro países coincidieron en que los conflictos contemporáneos exigen respuestas cada vez más coordinadas ante un creciente riesgo de fragmentación geopolítica. Reafirmaron su firme respaldo a la Carta de las Naciones Unidas y su compromiso con la solución pacífica de controversias. Reconocieron asimismo el importante papel que desempeña el Grupo de Amigos de la Mediación de la ONU, copresidido por Türkiye y Finlandia y del cual son miembros activos, en la generación de apoyos para la función esencial de la Organización en la prevención de conflictos y su mandato de construcción de una paz sostenible”, destacó.
Velasco se reúne con Canciller británico
En Nueva York, el secretario de Relaciones Exteriores también sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.
Durante el encuentro, Velasco destacó la reciente adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, o CPTPP), que, de acuerdo con la SRE, abre oportunidades para profundizar los vínculos económicos entre ambos países.
“Celebramos la reciente adhesión británica al TIPAT (CPTPP), que abre nuevas oportunidades para seguir profundizando nuestros vínculos económicos, así como su reciente incorporación a la Iniciativa Franco-Mexicana para la restricción voluntaria del veto en casos de atrocidades masivas”, escribió.
Abordó la reciente incorporación británica a la Iniciativa Franco-Mexicana para la restricción voluntaria del uso del veto en casos de atrocidades masivas.
Ambos funcionarios dialogaron además sobre la defensa de los principios de política exterior, el fortalecimiento del multilateralismo y la equidad de género.
De acuerdo con Velasco, México y Reino Unido coincidieron en su interés por trabajar de manera cercana de cara a la presidencia británica del G20 en 2027.