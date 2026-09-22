$!México pide en la ONU fortalecer mediación internacional; acuerda cooperación estrecha con Noruega, Qatar y Suiza

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, señaló que México ha acompañado esfuerzos de mediación en distintos temas de la región e indicó que los conflictos actuales requieren respuestas coordinadas ante los riesgos de fragmentación geopolítica.

“México ha defendido históricamente, y como principio constitucional, la solución pacífica de las controversias y la prevención de conflictos en la región”, señaló durante su intervención en el encuentro sobre mediación internacional en conflictos.

El funcionario destacó además la participación de México en el Grupo de Amigos de la Mediación de la ONU y sostuvo que el fortalecimiento de las herramientas previstas en el Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas es parte de la política exterior mexicana.

“La verdadera fortaleza de la ONU depende en gran medida del uso efectivo de las herramientas establecidas en el Capítulo 6 de esta Carta”, afirmó.

Más tarde en un comunicado, informó que los gobiernos de México, Noruega, Qatar y Suiza sostuvieron una reunión de alto nivel en Nueva York, con el propósito de explorar vías para una cooperación más estrecha en el ámbito de la diplomacia preventiva, la mediación y el arreglo pacífico de controversias.

Dicha reunión fue presidida por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide; ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi; y el secretario de Estado Adjunto para Asuntos de las Naciones Unidas de Suiza, Embajador Paul Garnier.