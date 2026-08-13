México plantea bajar arancel a autos ante EU por mayor contenido estadounidense

México busca reducir los aranceles que Estados Unidos aplica a los automóviles fabricados en el país, con el argumento de que la industria automotriz mexicana utiliza una mayor proporción de componentes estadounidenses que vehículos procedentes de Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos, señaló este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que la propuesta forma parte de las conversaciones con el gobierno estadounidense para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ebrard habló del tema luego de la conferencia de prensa realizada en Querétaro para anunciar el Innovafest Querétaro, que se llevará a cabo el 21 de agosto.

Ebrard confirmó así el planteamiento reportado por el diario Wall Street Journal, que señaló que el gobierno mexicano busca que Estados Unidos reduzca los aranceles aplicados a los vehículos de América del Norte como parte de las negociaciones para modificar el acuerdo comercial.

“Llevé un estudio que dice, ‘oigan, ustedes le están cobrando a un vehículo que se hace en Japón, en Corea del Sur, en Alemania o en Marruecos 15%, y a los que hacemos en México nos quieren cobrar 25%. Entonces, aplícame un descuento porque yo te compro más partes de Estados Unidos que los demás países que acabo de mencionar’”, explicó Ebrard.

El artículo del Wall Street Journal citado por el secretario señala que Estados Unidos cobra actualmente un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense de los vehículos provenientes de México y Canadá.

De acuerdo con el diario, la propuesta mexicana contempla ampliar la cantidad de contenido que puede ingresar libre de arancel y reducir la tasa máxima aplicable a los automóviles de América del Norte.

Relación comercial “preferencial”

La discusión ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC. A finales de julio, Ebrard había señalado que uno de los objetivos de México era conservar una posición preferencial frente a otros países en materia comercial.

En ese momento, el secretario sostuvo que México es el “cliente número uno” de Estados Unidos y destacó que las compras mexicanas superan a las de China, Alemania y Japón juntas. También señaló que las negociaciones avanzaban después de la tercera ronda de conversaciones.

El gobierno mexicano y el estadounidense habían coincidido en la necesidad de fortalecer el comercio regional, impulsar la manufactura de América del Norte y evitar el aprovechamiento indebido de las cadenas de suministro por parte de terceros países.

Sin cambios en el arancel efectivo

En la misma línea, el 29 de julio Ebrard informó que México no enfrentaría nuevas tarifas después de la primera etapa de las investigaciones comerciales estadounidenses realizadas bajo la Sección 301, que abarcaron a 60 países.

El secretario explicó entonces que México se mantendría en las mismas condiciones arancelarias y que las exportaciones que cumplieran con las reglas del T-MEC conservarían la exención de arancel. De acuerdo con esa explicación, alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continuarían con arancel cero, mientras que el 10% previsto para México bajo la Sección 301 sustituiría al mismo porcentaje que se aplicaba hasta entonces bajo la Sección 122.

“En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México paga hoy”, dijo Ebrard.

Ese mismo día, el secretario señaló que la siguiente ronda de conversaciones sobre el T-MEC tendría lugar en Washington durante la primera semana de septiembre. El objetivo, explicó, sería contar para entonces con un panorama más completo de la situación comercial y buscar acuerdos que permitieran mantener a México en una posición preferencial frente a otros países.

El tema automotriz se suma ahora a esa negociación. Según el artículo del Wall Street Journal referido por Ebrard, la propuesta mexicana responde también al planteamiento de la administración de Donald Trump para aumentar la proporción de piezas fabricadas en Estados Unidos utilizadas en los vehículos comercializados dentro de América del Norte.

Acero y moratoria de tarifas

Además de los automóviles, Ebrard señaló este jueves que México ha planteado a Estados Unidos revisar el arancel de 50% aplicado al acero.

“México tiene con Estados Unidos déficit de acero, entonces, ¿por qué me pones una arancel del 50%?”, cuestionó el secretario.

Ebrard también dijo que México ha planteado que, mientras continúan las conversaciones relacionadas con la revisión del tratado comercial, no se impongan nuevos aranceles.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno a la revisión del tratado libre comercio no haya más imposición de aranceles”, señaló.

El planteamiento sobre los vehículos, el acero y la eventual ausencia de nuevas medidas arancelarias forman parte de las posiciones que México lleva a las conversaciones con Estados Unidos. Ebrard sostuvo que mantiene visitas frecuentes a Washington para dar seguimiento a las decisiones comerciales y participar en las negociaciones.

“La visita que acabo de hacer Washington es una de las visitas que hacemos cada semana. Decía que me la paso viajando a esa ciudad porque mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos”, dijo.