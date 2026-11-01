$!México plantea fortalecer cadenas de suministro a EU y Canadá con T-MEC

México planteó fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte mediante el impulso a la industria nacional, la diversificación de mercados y una mayor integración de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, como uno de los instrumentos para reforzar la resiliencia económica de la región. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que dicho planteamiento fue expuesto por el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su participación en la última sesión de la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, celebrada el 30 y 31 de octubre en Atlanta, Georgia, y encabezada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. En ese contexto, el canciller señaló que la integración económica debe generar beneficios concretos para la población, particularmente mediante empleos estables e ingresos justos, y no limitarse al intercambio comercial entre países.

“En línea con el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de fortalecer la base industrial e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor para impulsar un crecimiento incluyente y la prosperidad compartida”. Velasco advirtió sobre la necesidad de fortalecer las capacidades productivas nacionales y diversificar los mercados, luego de que las recientes disrupciones económicas, incluida la pandemia, evidenciaran la vulnerabilidad de las cadenas de suministro ante acontecimientos internacionales.

México destaca papel del T-MEC Además, el canciller subrayó que el T-MEC representa una herramienta para fortalecer la resiliencia de las economías de México, Estados Unidos y Canadá, además de abrir oportunidades para los productores y trabajadores de los tres países. En ese sentido, sostuvo que la seguridad económica requiere cooperación entre las naciones y una mayor coordinación entre los gobiernos y el sector empresarial para enfrentar los desafíos que afectan el comercio y la producción internacional. “Enfatizó que la seguridad económica se construye mediante la cooperación e hizo un llamado a convertir los compromisos compartidos en acciones concretas, mediante una mayor vinculación entre gobiernos y empresas, el intercambio de buenas prácticas y la canalización de inversiones hacia sectores estratégicos e infraestructura crítica”.