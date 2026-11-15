$!México podría terminar con brote de sarampión que en dos años dejó 50 muertes

Tras la próxima reunión de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud para determinar si México se aproxima al cierre del brote de sarampión que inició hace dos años, el Secretario de Salud, David Kershenobich, reportó la aplicación de 40.9 millones de dosis contra la enfermedad y afirmó que existen vacunas para continuar con la estrategia.
En una conferencia de prensa, indicó que el País alcanzó el 90 por ciento de cobertura de vacunación, por lo que hoy solo se registran seis casos activos.
En ese contexto, el funcionario federal confió en que está próximo a cerrar dicho brote y dijo que la meta es alcanzar 95 por ciento de cobertura en los próximos tres meses.
Además, advirtió que aún es necesario mantener las medidas de vigilancia y vacunación para interrumpir las cadenas de transmisión restantes.
Recordó que la vacunación y el trabajo conjunto de las instituciones del sector salud y los gobiernos de los 32 estados han permitido reducir de manera sostenida la transmisión del sarampión en México.
Explicó que la llegada de casos procedentes del extranjero sigue siendo posible, por lo que mantener una población vacunada es indispensable para impedir nuevas cadenas de transmisión. “La única manera de hacerlo es vacunarnos”, afirmó.
En tanto, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, precisó que al 12 de noviembre se registraban seis casos activos en el País: cinco en Chiapas y uno en Quintana Roo.
Dijo que la estrategia cuenta con más de 30 mil vacunadores, además de brigadistas, equipos de traslado de personal de salud, la Red de Laboratorios Estatales y los servicios de epidemiología de las entidades federativas, que permiten responder oportunamente ante la detección de casos.
Añadió que 12 entidades acumulan al menos 12 semanas sin registrar casos y otras seis llevan entre seis y 11 semanas. Actualmente, Chiapas y Quintana Roo son los únicos estados que mantienen casos activos.
Explicó que el País implementará un plan de respuesta de 90 días para avanzar hacia el cierre del brote, mediante acciones de vigilancia epidemiológica, bloqueos vacunales y barridos en las zonas con transmisión.
Precisó que la estrategia contempla identificar y cortar las cadenas de contagio restantes, así como verificar que las entidades cuenten con capacidad de respuesta ante nuevos casos sospechosos. Para considerar cerrado el brote en cada estado, deberá comprobarse que no existan casos confirmados durante al menos 12 semanas y que se mantenga la capacidad de vigilancia y atención.
Dijo que la meta es lograr el cierre del brote durante el segundo semestre de 2027 y obtener el acta de interrupción de la transmisión.
Posteriormente, México iniciará la ruta hacia la certificación internacional, para la cual deberá documentar 12 meses sin transmisión del virus.
50 defunciones por sarampión en dos años
De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud se registraron 20 mil 701 casos confirmados de sarampión y 50 defunciones entre 2025 y 2026.
Del total de casos confirmados, 14 mil 87 corresponden a 2026, mientras que 6 mil 614 fueron registrados durante 2025. Además, el sistema de vigilancia epidemiológica notificó 46 mil 598 casos de enfermedades febriles exantemáticas (EFE), de los cuales 20 mil 701 fueron clasificados como sarampión.
En ese contexto, el estado de Jalisco concentra el mayor número de contagios confirmados durante este año, con 7 mil 538, seguido de Chiapas, con mil 58; Ciudad de México, con mil 33; Durango, con 737, y Quintana Roo, con 409.
En el caso de Chihuahua, que durante 2025 registró el mayor número de contagios, con 4 mil 497, este año suma 109 casos confirmados. Sin embargo, mantiene el mayor número de defunciones acumuladas, con 21.
En tanto, las 50 muertes reportadas por la dependencia fueron en 12 entidades: Chihuahua, con 21; Zacatecas, ocho; Jalisco, cinco; Ciudad de México y Durango, cuatro cada uno; Veracruz, dos; y Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, con una respectivamente
Siguen contagios en el País, señala la OPS
De acuerdo con el Informe de Situación Regional N.° 15 Sarampión en la Región de las Américas, México sigue mostrando una tendencia general a la baja, aunque se siguen notificando casos en varios estados.
“La mayoría de los casos del 2026 se concentran en tres estados: Jalisco, con 7 mil 290 casos acumulados en 2026; la Ciudad de México, con mil 33 casos; y Chiapas, con 993 casos. Los lactantes menores de un año siguen siendo los más afectados en términos de incidencia, con 102 casos por cada 100 mil habitantes”, comentó en su reporte.
En ese contexto, la OPS apoyó la respuesta de México al brote de sarampión mediante la asistencia técnica a los estados prioritarios y la coordinación con las autoridades nacionales.
“El plan de respuesta al brote de sarampión, de 90 días de duración, fue aprobado por la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar de la Población, y se espera que sea revisado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional y del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) antes de su puesta en marcha”, recordó.
Recalcó que ya comenzaron las visitas de asesoramiento técnico sobre el control y la erradicación del brote en Sonora y Jalisco, y se ha identificado a Chiapas como el siguiente estado prioritario.
“La OPS también apoyó la planificación de la formación en microplanificación para el Programa de Vacunación Universal de rutina en cuatro estados (Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán), incluida una segunda reunión de planificación el 20 de octubre y sesiones de formación virtuales los días 29 y 30 de octubre, como preparación para las actividades de formación presenciales previstas para noviembre del 2026”, reiteró.