$!México podría terminar con brote de sarampión que en dos años dejó 50 muertes

Tras la próxima reunión de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud para determinar si México se aproxima al cierre del brote de sarampión que inició hace dos años, el Secretario de Salud, David Kershenobich, reportó la aplicación de 40.9 millones de dosis contra la enfermedad y afirmó que existen vacunas para continuar con la estrategia.

En una conferencia de prensa, indicó que el País alcanzó el 90 por ciento de cobertura de vacunación, por lo que hoy solo se registran seis casos activos.

En ese contexto, el funcionario federal confió en que está próximo a cerrar dicho brote y dijo que la meta es alcanzar 95 por ciento de cobertura en los próximos tres meses.

Además, advirtió que aún es necesario mantener las medidas de vigilancia y vacunación para interrumpir las cadenas de transmisión restantes.

Recordó que la vacunación y el trabajo conjunto de las instituciones del sector salud y los gobiernos de los 32 estados han permitido reducir de manera sostenida la transmisión del sarampión en México.

Explicó que la llegada de casos procedentes del extranjero sigue siendo posible, por lo que mantener una población vacunada es indispensable para impedir nuevas cadenas de transmisión. “La única manera de hacerlo es vacunarnos”, afirmó.

En tanto, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, precisó que al 12 de noviembre se registraban seis casos activos en el País: cinco en Chiapas y uno en Quintana Roo.

Dijo que la estrategia cuenta con más de 30 mil vacunadores, además de brigadistas, equipos de traslado de personal de salud, la Red de Laboratorios Estatales y los servicios de epidemiología de las entidades federativas, que permiten responder oportunamente ante la detección de casos.

Añadió que 12 entidades acumulan al menos 12 semanas sin registrar casos y otras seis llevan entre seis y 11 semanas. Actualmente, Chiapas y Quintana Roo son los únicos estados que mantienen casos activos.

Explicó que el País implementará un plan de respuesta de 90 días para avanzar hacia el cierre del brote, mediante acciones de vigilancia epidemiológica, bloqueos vacunales y barridos en las zonas con transmisión.

Precisó que la estrategia contempla identificar y cortar las cadenas de contagio restantes, así como verificar que las entidades cuenten con capacidad de respuesta ante nuevos casos sospechosos. Para considerar cerrado el brote en cada estado, deberá comprobarse que no existan casos confirmados durante al menos 12 semanas y que se mantenga la capacidad de vigilancia y atención.

Dijo que la meta es lograr el cierre del brote durante el segundo semestre de 2027 y obtener el acta de interrupción de la transmisión.

Posteriormente, México iniciará la ruta hacia la certificación internacional, para la cual deberá documentar 12 meses sin transmisión del virus.



50 defunciones por sarampión en dos años

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2026 de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud se registraron 20 mil 701 casos confirmados de sarampión y 50 defunciones entre 2025 y 2026.

Del total de casos confirmados, 14 mil 87 corresponden a 2026, mientras que 6 mil 614 fueron registrados durante 2025. Además, el sistema de vigilancia epidemiológica notificó 46 mil 598 casos de enfermedades febriles exantemáticas (EFE), de los cuales 20 mil 701 fueron clasificados como sarampión.