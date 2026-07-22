$!México presenta 20 denuncias en EU por muerte de 17 connacionales bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 personas mexicanas ocurridas en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos registrados desde mayo de 2025.

De ese total, ocho denuncias se interpusieron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron las muertes, correspondientes a los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

Roberto Lazzeri, Embajador de México en Estados Unidos, presentó dichas denuncias el 13 de julio.

Las acciones derivaron de las medidas anunciadas el 9 de julio por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó una respuesta jurídica coordinada ante los decesos de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense.

El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscalía General de la República respecto a los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.

En reuniones sostenidas con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, Lazzeri transmitió las preocupaciones del Gobierno de México respecto a las condiciones en los centros de detención migratoria, incluidos los operados por empresas privadas, y solicitó el esclarecimiento de cada caso.