México presenta ante la ONU avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas

El Gobierno de México presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda ante organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el foro titulado “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, expuso las diez acciones de la estrategia y afirmó que “la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional”.

El funcionario refirió que con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México conformó un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del registro correspondiente.

Asimismo, destacó las reformas legales que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, así como la búsqueda inmediata sin esperar plazo alguno, además de la operación continua del Centro de Mando Nacional y la incorporación de profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa expuso la actualización del protocolo homologado con participación de familias y colectivos, además de la consolidación del banco de datos forenses.

En el encuentro, Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que “la asistencia técnica de dicho Fondo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral”.