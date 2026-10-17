México presenta ante la ONU avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas

El Gobierno de México presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda ante organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el foro titulado “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, expuso las diez acciones de la estrategia y afirmó que “la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional”.
El funcionario refirió que con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México conformó un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del registro correspondiente.
Asimismo, destacó las reformas legales que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, así como la búsqueda inmediata sin esperar plazo alguno, además de la operación continua del Centro de Mando Nacional y la incorporación de profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa expuso la actualización del protocolo homologado con participación de familias y colectivos, además de la consolidación del banco de datos forenses.
En el encuentro, Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, señaló que “la asistencia técnica de dicho Fondo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral”.
La @SEGOB_mx, la @SRE_mx y la @FGRMexico encabezaron foro en la sede de @ONU_es para dar a conocer los avances de #México en la búsqueda de personas y la apertura a la cooperación con agencias de Naciones Unidas. Ante organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil, el subsecretario @arturomedinap expuso las 10 acciones de la estrategia nacional en la materia, que han permitido la localización de más de 16 mil personas este año. 🇲🇽🇺🇳@Claudiashein— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_)
October 17, 2026
La @SEGOB_mx, la @SRE_mx y la @FGRMexico encabezaron foro en la sede de @ONU_es para dar a conocer los avances de #México en la búsqueda de personas y la apertura a la cooperación con agencias de Naciones Unidas. Ante organismos internacionales, delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil, el subsecretario @arturomedinap expuso las 10 acciones de la estrategia nacional en la materia, que han permitido la localización de más de 16 mil personas este año. 🇲🇽🇺🇳@Claudiashein
Por su parte, James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la prioridad institucional y destacó “la necesidad de traducir el marco normativo en resultados efectivos”.
En el cierre del foro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reafirmó la apertura del país al diálogo y al escrutinio internacional.
“El Estado mexicano siempre le ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Representaciones de diversos países participaron en la sesión y reconocieron los esfuerzos del Estado mexicano para atender esta problemática global.
Dicho foro ocurre previo a que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) presente su informe anual y aborde la crisis de desapariciones en México, luego de que en abril de este año solicitara la intervención de la Asamblea General de la ONU. Con esa petición, el comité busca que se implementen medidas destinadas a apoyar en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen en el país.
El informe será dado a conocer el próximo 19 de octubre, cuando familias, organizaciones y personas defensoras se reunirán en Nueva York, en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU, para dialogar sobre el papel de los Estados y de la comunidad internacional frente a las desapariciones forzadas, la impunidad y la protección de quienes defienden los derechos humanos.
Suman más de 16 mil personas localizadas con Estrategia Nacional de Búsqueda
Apenas el 14 de octubre la Secretaría de Gobernación informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda permitió la localización de más de 16 mil personas en los últimos meses y se dio a conocer la integración de un grupo de especialistas para reforzar los procesos de búsqueda.
El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, junto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
De las más de 16 mil localizaciones reportadas, 6 mil 939 casos fueron obtenidos mediante cruces administrativos en la Plataforma Única de Identidad, 4 mil 788 casos formalizados en coordinación con entidades federativas, mil 214 personas encontradas con vida por la Comisión Nacional de Búsqueda en territorio y 3 mil 473 localizaciones a través de la Alerta Nacional de Búsqueda.