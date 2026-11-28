Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicó con el representante diplomático estadounidense para expresar formalmente la inconformidad del gobierno mexicano por la decisión de la agencia antidrogas.

La Mandataria señaló que el embajador Ronald Johnson respondió que revisaría el reclamo, luego de que el gobierno mexicano no fuera consultado sobre la apertura de esos mecanismos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos en México por el anuncio de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de habilitar canales para recibir denuncias sobre integrantes del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, informó este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se comunicó el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en México haciendo una queja formal de esta situación y el embajador dijo que lo iba a revisar”, indicó al ser cuestionada sobre si Estados Unidos había solicitado al gobierno mexicano cerrar el canal de denuncias anunciado por la DEA.



‘Coordinación y no subordinación’

La Presidenta sostuvo que la defensa de la soberanía nacional es una obligación de su gobierno y que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de cooperación y coordinación, sin que ello implique subordinación de México a las decisiones de Washington.

“Más que qué tanto podemos influir en las decisiones de Washington, nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra convicción —y como Presidenta, la defensa de la Constitución— es la defensa de la soberanía”, afirmó.

La Mandataria respondió así a una pregunta sobre el margen que tiene México para influir en decisiones del gobierno estadounidense que afectan al país y que, como en el caso del anuncio de la DEA, se dan a conocer públicamente sin una consulta previa con las autoridades mexicanas.

Sheinbaum reiteró que la postura de su administración frente a Estados Unidos ha sido mantener una relación de cooperación, pero con respeto a la soberanía territorial y a las decisiones de cada país. En ese sentido, consideró que el gobierno mexicano tenía la obligación de manifestar su inconformidad ante el anuncio del director de la DEA, Terry Cole.

“Y hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación, y que hay soberanía territorial y de todo tipo en la defensa de México, y que las relaciones de coordinación y de cooperación, esa siempre ha sido nuestra posición”, señaló.



Reclamo por el tráfico interno en EU

La Presidenta también sostuvo que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en el combate al consumo de drogas dentro de su territorio, así como en la investigación y detención de los grupos criminales que distribuyen los estupefacientes y lavan los recursos obtenidos de esas actividades.

Planteó que las acciones estadounidenses deben incluir políticas para atender las causas del consumo de drogas y reducir su demanda, además de investigar a las organizaciones que operan en ese país. Para ello, cuestionó quién distribuye el fentanilo y otras sustancias, quién las comercializa y dónde se lava el dinero procedente de esas actividades.

“Entonces, Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos”, sostuvo.

“Porque como hemos dicho muchas veces: ¿quién distribuye el fentanilo y otras drogas?, ¿quién lo vende?, ¿dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver”, agregó.