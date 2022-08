México presentará ante ONU propuesta de tregua mundial de cinco años

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que presentará ante las Organización de las Naciones Unidas su propuesta de una tregua mundial de cinco años, para evitar una guerra comercial, ya que, según dijo, el mundo padece problemas por falta de crecimiento de las economías, la pobreza cada vez mayor y la inflación global.

“Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pronto. Ojalá los medios nos ayuden, no hablan cuando no les convienen, ni el conflicto Rusia- Ucrania, ni lo que está pasando con Palestina, ni con las tensiones en Asia, no hablan”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“Ya pasó lo de la visita de [Nancy] Pelosi a Taiwán y ya no hay respuesta, solo operativos de China ¿y ahora qué sigue, qué vamos a hacer? ¿Vamos a la guerra comercial, qué están pensando o tramando en contra de todo el pueblo, de toda la humanidad? ¿Qué derecho tienen ellos de afectar a todos los pueblos del mundo por sus intereses hegemónicos y por sus conflictos?”, expresó el político tabasqueño.

“La ONU tiene que actuar más.Lo están haciendo, es muy bueno el secretario general [António Manuel Guterres de Oliveira], pero ha entrado en una fase en donde no le hacen caso, puede estar declarando y no hay respuesta. Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa, pero enérgica, a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz y es un párrafo”, expuso el mandatario mexicano.

“Decirles: ‘por sus confrontaciones, nada más en un año, han causado esto, han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año, por las confrontaciones, han perdido la vida tantos seres humanos’. Es un párrafo, eso es lo que han hecho en un año”, insistió López Obrador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 5 de agosto del 2022 a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien visitó Taiwán, a pesar de las advertencias de represalias por parte del Gobierno de China, que no reconoce a la isla como un País autónomo y la considera como parte de su territorio.

“Nuestra moneda es fuerte, no se ha devaluado. Se cayó por esto de Taiwán, esta visita que hizo la señora Pelosi produjo nerviosismo. Ojalá ya no se sigan haciendo estas cosas”, dijo el mandatario mexicano, quien recordó que el 4 de agosto del 2022 propuso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), promover una tregua de un lustro a nivel mundial, para evitar una guerra comercial, ya que, según dijo, el mundo padece problemas por falta de crecimiento de las economías, la pobreza cada vez mayor y la inflación global.