México presentará denuncias penales contra el ICE en EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores interpondrá denuncias penales en Estados Unidos contra elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por la muerte de 14 connacionales, informó el Canciller Roberto Velasco Álvarez.

Desde Palacio Nacional, explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le instruyó emprender acciones legales ante las fiscalías estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia de ese país por los decesos de mexicanos bajo custodia migratoria.

“La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE”, expresó.

Añadió que el Gobierno mexicano dejará el ámbito exclusivamente diplomático para acudir directamente ante las fiscalías estadounidenses, con el propósito de que se investigue en el terreno penal lo ocurrido en los centros de detención y durante los operativos migratorios.

Velasco Álvarez señaló que, de forma paralela, la Cancillería iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención, mediante el envío de cartas de cese y desistimiento por presuntas violaciones a derechos humanos que derivaron en la muerte de los 14 mexicanos, 11 de ellos al interior de dichos centros y tres durante operativos del ICE.

“Estas cartas de cese y de desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual se inicia una acción civil, y formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas”, apuntó.

Acusó que, entre 2025 y 2026, 58 personas de distintas nacionalidades perdieron la vida en centros de detención migratoria en Estados Unidos, de las cuales 14 fueron mexicanas.

Ante ello, el Gobierno de México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos, en las que ha exigido el esclarecimiento de los hechos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno mexicano “no puede ser omiso” ante estos decesos.

El 7 de julio, un agente del ICE mató a un mexicano que evadió su arresto tras un incidente vial registrado en Houston, Texas.

Según una nota informativa del ICE, Lorenzo Salgado Araujo, originario de México, embistió con su vehículo a un oficial, quien respondió disparándole.

Salgado Araujo fue trasladado posteriormente a un hospital, donde falleció a causa de sus heridas.