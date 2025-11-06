$!México puede ganar en reconfiguración global, advierte Sarukhán

El ex Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, afirmó que el País puede ganar en la reconfiguración del orden internacional.
Para ello, expuso, es crucial fortalecer lazos con Washington, definir reglas con China y adoptar una estrategia geopolítica de largo plazo.
Durante la conferencia “El Tablero Político Mundial” del Summit 2025 de Foro Mar de Cortés, Sarukhán explicó que el orden internacional que se conocía ya no existe, abriendo una oportunidad para México.
Las potencias dominantes han fragmentado el poder, alineándose y desalineándose a conveniencia, resaltó.
El contexto actual es una “era de convulsión”, explicó, donde los centros de poder mundial se han multiplicado.
China, Rusia, Irán y Corea del Norte buscan desmantelar el sistema internacional liderado por Estados Unidos, mientras este último actúa con una visión más transaccional, tensando el orden que ayudó a construir.
“Lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, tiene un efecto dominó hacia el resto del mundo que es muy importante y que no hay que echar el saco roto”, señaló.
Sarukhán expuso que la disputa internacional se extiende más allá de lo militar, incluyendo una “nueva Guerra Fría” tecnológica.
En ella, agregó, la competencia se centra en la mejora de proyectos de inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, y redes de internet 5G y 6G.
“Son los temas que determinarán quién define las reglas del Siglo 21. Quien imponga estándares y dominará el sistema internacional”, aseguró Arturo Sarukhán, quien agregó que México puede ser uno de los ganadores si corrige sus errores.
Ante este panorama, continuó, México tiene la oportunidad de posicionarse como potencia, pero debe reconocer que su relación con Estados Unidos trasciende la política exterior; esta ahora abarca una agenda social crucial en migración, comercio, energía y seguridad.
“Tenemos dos opciones: sentarnos a la mesa o estar en el menú”, expresó Sarukhán, quien enfatizó la urgencia de una acción estratégica.
Criticó que México ha disminuido su cabildeo consistente en Washington con congresistas, gobernadores y sectores productivos.
Como contraste, citó el ejemplo de Canadá, que ha logrado votaciones favorables de congresistas en renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.
El segundo paso estratégico para México, según Sarukhán, es establecer reglas económicas claras con China.
Esto incluye aranceles, especialmente en vehículos eléctricos y telecomunicaciones, dado que el país asiático es la mayor competencia económica de Estados Unidos.
Lograrlo, añadió, brindaría certidumbre a regiones como la de Mar de Cortés en pesca y logística.
También aseguraría un cumplimiento estricto de estándares y una infraestructura energética capaz de soportar el crecimiento industrial.
“El mundo que viene será más incierto, pero también podría abrir la puerta para que México sea más influyente al ser vecino del país más rico del mundo”, aseguró Sarukhán.