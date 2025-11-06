$!México puede ganar en reconfiguración global, advierte Sarukhán

El ex Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, afirmó que el País puede ganar en la reconfiguración del orden internacional.

Para ello, expuso, es crucial fortalecer lazos con Washington, definir reglas con China y adoptar una estrategia geopolítica de largo plazo.

Durante la conferencia “El Tablero Político Mundial” del Summit 2025 de Foro Mar de Cortés, Sarukhán explicó que el orden internacional que se conocía ya no existe, abriendo una oportunidad para México.

Las potencias dominantes han fragmentado el poder, alineándose y desalineándose a conveniencia, resaltó.

El contexto actual es una “era de convulsión”, explicó, donde los centros de poder mundial se han multiplicado.

China, Rusia, Irán y Corea del Norte buscan desmantelar el sistema internacional liderado por Estados Unidos, mientras este último actúa con una visión más transaccional, tensando el orden que ayudó a construir.