$!México ratifica Tratado de Alta Mar para proteger los océanos y la biodiversidad marina; entra en vigor en 2026

México se sumó a los más de 60 países que han ratificado el Tratado de Alta Mar con el fin de proteger los océanos, el Corredor Azul del Pacífico y la biodiversidad marina en el mundo. El acuerdo entrará en vigor a partir del 17 de enero de 2026.

Este tratado se conoce también como Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés).

Después de dos décadas de debates y negociaciones, el Acuerdo BBNJ fue adoptado en junio de 2023 y en septiembre de ese mismo año fue puesto a disposición para ser firmado.

El primer país en ratificar fue Palaos, un archipiélago de 500 islas en el continente de Oceanía, el 22 de enero de 2024. Desde entonces se han sumado más países de todas las regiones.

En Latinoamérica, México se sumó a los países que ratificaron formalmente este tratado.



México se suma a tratado

El martes, en el marco de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller Juan Ramón de la Fuente ratificó el acuerdo ante la secretaria general Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de la ONU, Elinor Hammarskjöld.

“Con esta acción, México se suma formalmente a este histórico tratado multilateral, que entrará en vigor en enero de 2026. El tratado fortalece el régimen jurídico del Derecho del Mar y representa un significativo avance hacia la protección y gobernanza global de los océanos”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en una publicación.