$!México recibe 59.71 millones de viajeros internacionales de enero a julio, 7% más que en 2025

A través de un comunicado, se informó que de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo destacó que, durante los primeros siete meses del año, la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.91 millones, cifra que representa un incremento de 4.5 por ciento frente a los 27.67 millones registrados durante los primeros siete meses de 2025.

“México mantiene una tendencia positiva en la llegada de turistas internacionales y estos resultados nos permiten mirar hacia el cierre de 2026 con optimismo. Estamos avanzando hacia una cifra histórica y, al mismo tiempo, seguimos trabajando para que el crecimiento del turismo se traduzca en mayor derrama económica, empleo y bienestar para las comunidades”, afirmó.

MÉXICO.- México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales durante enero-julio de 2026, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, anunció la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 millones de dólares durante enero-julio de 2026, un crecimiento de 0.3 por ciento respecto a los 21 mil 682 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

Rodríguez Zamora subrayó que estos resultados muestran la fortaleza y el atractivo que mantiene México como destino turístico internacional, al registrar un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y turistas durante los primeros siete meses del año.

Particularmente, durante julio de 2026, México recibió 8.65 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un incremento de 2.9 por ciento respecto a los 8.41 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En el mismo mes, la llegada de turistas internacionales alcanzó 4.41 millones, 3.8 por ciento más que los 4.25 millones registrados en julio del año anterior.

La secretaria de Turismo señaló que el comportamiento acumulado durante los primeros siete meses del año permite mantener una perspectiva favorable para el cierre de 2026, particularmente en la llegada de turistas internacionales, indicador que avanza hacia un nuevo máximo histórico.

“Los resultados acumulados hasta julio confirman la fortaleza de México como destino turístico y nos permiten proyectar un cierre de 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales. Es una señal muy positiva para el sector y para las comunidades que viven del turismo, porque detrás de cada visitante hay consumo, empleo y oportunidades para miles de familias”, finalizó.

◉ 21 mil 743 millones de dólares es el gasto de los viajeros internacionales durante enero-julio de 2026

◉ 8.65 millones de viajeros internacionales recibió México en julio

◉ 4.41 millones de turistas internacionales recibió México en julio