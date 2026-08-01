México recibe alerta de Reino Unido tras ola de contagios de ciclosporiasis

La Secretaría de Salud informó que recibió una notificación de las autoridades del Reino Unido sobre la identificación de casos de ciclosporiasis en personas con antecedente de viaje a Quintana Roo.

La notificación fue enviada por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, luego de que autoridades del Reino Unido identificaran casos de la enfermedad en viajeros.

Como parte de la respuesta, se realizarán visitas de verificación para determinar el posible origen de los contagios.

Recientemente, la Secretaría de Salud de México (SSA) emitió una alerta de viaje a Estados Unidos por el brote de ciclosporiasis en este país. Esta enfermedad acumula 400 casos en estados como Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia occidental.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, no se ha identificado la fuente de este contagio, sin embargo, llamaron a los viajeros que visiten Estados Unidos a cumplir con ciertas medidas de higiene para evitar contagios.

¿Qué provoca la ciclosporiasis?

En la alerta de viaje, las autoridades mexicanas mencionaron un incremento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, con un total de 1 mil 645 casos confirmados en 34 estados desde mayo de este año.

“En lo que va del año, varios estados han reportado un aumento de casos en comparación con el mismo período de 2025”, se lee en el comunicado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. El parásito puede permanecer en el ambiente durante dos semanas y el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados.

Este parásito se propaga cuando una persona consume alimentos o agua que contengan el parásito. Las autoridades estadounidenses descartan que esta enfermedad se propague de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. Los síntomas principales son:

- Diarrea

- Pérdida de apetito

- Cólico abdominal

- Aumento de gases

- Náuseas

- Fatiga

- Vómito

- Fiebre

“Las personas infectadas con Cyclospora podrían tener síntomas o no. La Cyclospora infecta el intestino delgado y suele causar diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces explosivas defecaciones.Si no se trata, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes”, mencionan los CDC.