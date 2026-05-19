$!México reclama a EU 269 extradiciones pendientes sin una sola entrega

La Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que México formuló 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, sin que Washington haya entregado a ninguna de las personas solicitadas.

El anuncio lo realizó Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

De los 269 requerimientos formulados, 36 fueron negados por las autoridades estadounidenses y 233 permanecen pendientes de concluir, sin que se haya concretado la entrega de ningún individuo.

Velasco Álvarez presentó ante los medios los casos más relevantes de personas cuya extradición México ha solicitado formalmente, entre ellos personas vinculadas al caso de huachicol y al caso Ayotzinapa, de los cuales no se ha recibido respuesta por parte de Estados Unidos.

La Presidenta de la República cuestionó la postura de Washington, al señalar que los casos pendientes son de gravedad y que la ausencia de entregas contradice el principio de reciprocidad que debe regir la cooperación bilateral.