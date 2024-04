El Gobierno de México informó que presentó ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud de inicio de procedimientos en contra de Ecuador por el allanamiento de la Embajada mexicana en Quito, con lo cual reclamaba una disculpa pública y, mientras tanto, el país sudamericano fuera suspendido como integrante de la Organización de las Naciones Unidas.

Ello en tanto el Gobierno ecuatoriano no emitiera una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales.

La noche del 5 de abril, elementos de la Policía Nacional de Ecuador ingresaron en la Embajada de México en Quito, donde arrestaron a Jorge David Glas Espinel, ex Vicepresidente ecuatoriano, a quien el Gobierno de dicho país no otorgó un salvoconducto para que viajara a territorio mexicano, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó asilo político.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores, expuso que se reclamaba “juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”.

“Al amparo del ordenamiento jurídico internacional, hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante violación, así como por ataques físicos contra Roberto Canseco y Eva Martha Balbuena”, detalló, quien también dijo que la CIJ debería establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador, fuera expulsado en definitiva de la ONU, con base en la evaluación prevista en el articulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas.

“Es tan Importante evitar la repetición de estos casos, que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el Derecho Internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros”, insistió, quien detalló las posibles consecuencias que enfrentaría el Gobierno de Ecuador, derivado de la denuncia presentada ante la CIJ, entre ellas, el rechazo de la comunidad internacional.

”Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México [...] Establecer el precedente que cualquier Estado o Nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de la Naciones Unidas, con base en la evaluación prevista en el Artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas”, mencionó.

”Lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura de la gravedad de los hechos, y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas, y se evite un precedente de impunidad. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatir las relaciones entre las naciones”, señaló.

”Varias (consecuencias): el rechazo de la comunidad Internacional. El hecho de que hayan incursionado de manera directa es una violación que no se justifica. Hay posibilidad incluso de una acusación de tipo penal. Este es un tema que sí se debe explotar. ¿Qué consecuencias va traer? Ecuador deberá decidir cuál es el futuro de [Daniel] Noboa, pero nosotros estamos recorriendo a la comunidad internacional”, manifestó.

“Hemos iniciado, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud al local, pero también a las personas”, abundó, quien también dijo que tras el allanamiento a su Embajada en Quito, el Gobierno de México había pausado las relaciones comerciales con Ecuador.

”Nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Hay rompimiento con Ecuador, estábamos negociando un tratado de comercio y eso está suspendido”, aseveró Bárcena Ibarra, quien también recordó que el Gobierno ecuatoriano buscaba ingresar a la Alianza del Pacífico, el bloque comercial que también integran Colombia, Chile y Perú.

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, argumentó que “no hay duda, Ecuador violó la convención de Viena al irrumpir, sin autorización, sin ningún derecho, la embajada, al atentar contra la vida y dignidad del personal, de Roberto Canseco de Eva Martha Balbuena”.

Además, adelantó que el escrito de demanda que el Gobierno de México presentó ante la CIJ “es la primera etapa y después se podrá presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses”. Según previó, Ecuador tendría la oportunidad de presentar sus argumentos “Hemos escuchado algunos; somos optimistas”, enfatizó.

“Hemos solicitado medidas provisionales para que Ecuador garantice la seguridad en nuestro local [la sede diplomática]. Con el rompimiento nuestro local quedó vacío y al interior sus bienes y archivos. Que la Corte ordene respetar la inviolabilidad a nuestro local”, dijo Celorio Alcántara.

“Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció, México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los Estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios”, enfatizó, en su turno, Andrés Manuel López Obrador.

“Es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la libertad, por el principio de la solución pacífica de las controversias y esto atañe a todos los países, todos los gobiernos del mundo”, abundó el mandatario mexicano, quien también destacó que la República Mexicana “tiene una amplia, importante, tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho al asilo y en esta circunstancia ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México”.

“Es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar, el derecho internacional”, explicó López Obrador, quien, además, hizo un llamado para que otros países “pueden acompañar esta denuncia [...] porque es un asunto de todos, no nada más de México”.

Puntualizó que lo que el Gobierno de México reclamaba a Ecuador, era una “disculpa pública, compromiso de no repetición y la reparación de los daños”.

”Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre”, escribió en su cuenta de la red social X, Sonia Gabriela Vera García, abogada del ex vicepresidente de Ecuador Glas Espinel, que, a través de un video, narró su arresto en la Embajada mexicana en Quito y agradeció el apoyo del Presidente López Obrador.

”Lo vuelven a filmar. Para hacer un amague me sientan. Yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos. Me sientan y yo me desvanezco y todavía me dicen ‘párese, párese’. Y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado [...] Que bueno que el Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió las imágenes [...] El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo.

Mientras que el Presidente de Ecuador anunció, también el 10 de abril, un viaje de tres días a Miami, Florida, Estados Unidos, “para atender asuntos de índole personal”.

En un decreto, Noboa Azín -quien nació en esa ciudad- informó que se ausentaría del país sudamericano hasta el sábado 13 de abril del presente año y que sólo irá acompañado por su jefe de seguridad.