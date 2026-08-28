México recupera Dls. 5.8 millones por propiedades ligadas a García Luna

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que el Estado mexicano recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades vinculadas al caso de desvío de recursos relacionado con Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Desde Palacio Nacional, detalló que la recepción de los recursos ocurrió el 25 de agosto y que los inmuebles liquidados se ubican en Florida, Estados Unidos, y pertenecían a la familia Weinberg.

Precisó que la operación quedó registrada en la Tesorería de la Federación mediante gestión directa de la dependencia a su cargo.

“El 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió recursos con motivo de la recuperación de una póliza de fianza y liquidación de 12 propiedades en Florida de la familia Weinberg, quedando pendiente la liquidación de otros activos”, expuso Reyes Colmenares.

Explicó que la UIF presentó una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, con el propósito de recuperar los activos desviados.

Según indicó, en ese procedimiento “se reconoció legitimidad al Estado Mexicano para litigar el caso”, lo que permitió que la instancia judicial estadounidense admitiera la representación mexicana en el litigio patrimonial.

Reyes Colmenares apuntó que el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas a García Luna.

“La sentencia condena a los demandados a pagar al Estado mexicano por resarcimiento de los daños patrimoniales derivados de conductas ilícitas”, señaló.

El proceso de recuperación de activos deriva del entramado de contratos públicos otorgados durante la gestión de García Luna al frente de la SSP Federal, entre 2006 y 2012.

El ex funcionario fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019, declarado culpable por un jurado federal en Nueva York en febrero de 2023 por delitos vinculados al narcotráfico y sentenciado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión.

La UIF mantiene abiertos otros frentes para la liquidación de activos pendientes, según precisó su titular, quien no especificó el monto total que el Estado mexicano aspira a recuperar ni el calendario para la conclusión de esos procedimientos.

“Estas acciones de inteligencia financiera y seguimiento legal se han traducido en resultados concretos para la recuperación de activos a favor del Estado mexicano”, destacó.