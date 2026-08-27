México recuperó más de 5 millones de dólares del caso Weinberg ligado a García Luna

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia matutina que el Estado mexicano recuperó más de 5 millones de dólares del Grupo Weinberg, en el marco del caso vinculado al ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Fernández.

Anunció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, acudirá el 28 de agosto a la conferencia para detallar el procedimiento.

“Mañana va a estar buena la conferencia mañanera, porque ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg, del caso García Luna, y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron”, declaró Sheinbaum Pardo.

La recuperación se desprende de la sentencia dictada el 20 de mayo de 2026 por un tribunal de Florida, que condenó a integrantes del Grupo Weinberg y a sus empresas al pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por reparación del daño patrimonial, derivado de su participación en un esquema de corrupción relacionado con García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El anuncio se suma a un antecedente registrado el 4 de agosto de 2026, cuando la titular del Poder Ejecutivo Federal informó la recuperación de 500 mil dólares por el mismo esquema.

Según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esa resolución se agregó a sentencias previas dictadas en 2025 contra García Luna y su esposa por 2 mil 448 millones de dólares, con lo que el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema ascendió a más de 3 mil 067 millones de dólares.