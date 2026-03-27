México registra 130,178 personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006

El Gobierno de México presentó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual revela que desde 2006 año en que inició la estrategia federal de combate al narcotráfico— persisten 130 mil 178 registros de personas con estatus de desaparecidas en el País.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encabezó la presentación del informe y detalló que el RNPDNO acumula un total de 394 mil 645 casos desde 1952 hasta 2026, de los cuales 132 mil 534 —34 por ciento— corresponden a personas que mantienen estatus de desaparecidas, y 262 mil 111 —66 por ciento— a personas que ya fueron localizadas.

Del universo de personas localizadas, 240 mil 211 fueron encontradas con vida, lo que representa el 92 por ciento, mientras que 21 mil 900 —el 8 por ciento restante— fueron halladas sin vida.

Los datos provienen del RNPDNO con corte al 26 de marzo de 2026 y de la Base Nacional de Carpetas de Investigación con datos al 28 de febrero de 2026.

Respecto al desglose de los 130 mil 178 registros activos de desaparición correspondientes al periodo 2006-2026 —distintos de los 2 mil 356 casos de larga data registrados entre 1952 y 2005—, la titular del SESNSP identificó tres grupos con estrategias de búsqueda diferenciadas.

El primero, conformado por 46 mil 742 casos —36 por ciento—, no cuenta con información suficiente para iniciar la búsqueda, al carecer de nombre, sexo, fecha de nacimiento, lugar o fecha de desaparición, por lo que se mantienen en el registro sin poder ser rastreados.

El segundo grupo abarca 40 mil 308 registros —31 por ciento—, que cuentan con datos suficientes y presentan actividad posterior a la fecha de su desaparición, como altas en el Servicio de Administración Tributaria, registros de matrimonio o cambios de domicilio.

El tercer grupo comprende 43 mil 128 casos —33 por ciento—, con datos completos pero sin ningún registro de actividad posterior a su desaparición.

Del total de las personas localizadas en todos los años, el 96 por ciento —250 mil 717 casos— fue hallado sin vinculación a un delito, en tanto que el 4 por ciento restante —11 mil 394 personas— tuvo su localización asociada a la comisión de algún ilícito.

Para el segundo grupo de los actualmente desaparecidos, Figueroa explicó que se aplican dos rutas de verificación: cuando se dispone de datos de contacto, se realizan llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para constatar prueba de vida; cuando no se tienen esos datos, se solicita información al Instituto Nacional Electoral o a compañías telefónicas para actualizar los registros.

“Han sido ubicadas 5 mil 269 personas y se les hace su cambio de estatus de desaparecidas a localizadas”, señaló la funcionaria. Del tercer grupo —el de mayor preocupación—, únicamente 3 mil 869 casos cuentan con carpeta de investigación abierta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en la conferencia que el informe fue elaborado en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y su representación en México, instancia que acompañó el proceso de sistematización.

Subrayó que los resultados fueron presentados previamente a varios colectivos de familias de desaparecidos.

“Este trabajo se le presentó a varios de los colectivos de desaparecidos, previamente”, afirmó Sheinbaum Pardo.

El informe representa el primer ejercicio de clasificación integral del RNPDNO bajo la administración de Sheinbaum Pardo y establece como tarea inmediata la apertura de carpetas de investigación para los 43 mil 128 casos del tercer grupo que aún no cuentan con esa acción ministerial, toda vez que menos de uno de cada diez expedientes de ese segmento tiene abierto un procedimiento formal ante la autoridad.